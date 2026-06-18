La movilidad urbana en la capital tinerfeña experimentará una importante transformación de cara a la temporada estival y la conectividad estructural de sus barrios. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bajo la gestión del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, ha confirmado una reestructuración de calado en la red de transporte público local. Las modificaciones afectarán directamente a las líneas de Titsa en Santa Cruz, articulando un plan de contingencia y mejora que comenzará a aplicarse de manera oficial a partir del próximo lunes, 22 de junio.
Esta intervención técnica, según detalló el alcalde José Manuel Bermúdez durante la presentación oficial de las novedades, forma parte de una estrategia integral que busca dotar al municipio de un entorno más sostenible y accesible. Con esta medida se pretende ofrecer un servicio de guaguas regular, adaptado y capaz de competir de forma directa con el uso del vehículo privado, disminuyendo de esta manera los problemas históricos de congestión en los accesos metropolitanos.
Una inversión estratégica para optimizar la red urbana de guaguas
La puesta en marcha de este rediseño operativo en las líneas de Titsa en Santa Cruz cuenta con un presupuesto extraordinario que asciende a los 216.000 euros. De este montante global, la cantidad de 151.500 euros se destinará exclusivamente a optimizar tres rutas consideradas de alta prioridad y que sirven como nexo entre el núcleo comercial de la ciudad y las zonas periféricas más pobladas: los distritos de Salud-La Salle, Ofra y el Suroeste.
Por otra parte, los 64.500 euros restantes del fondo municipal se han reservado para financiar los refuerzos específicos de la época veraniega. En este caso, el plan aborda cinco líneas que sufren una fuerte presión de usuarios durante el verano debido a los desplazamientos masivos hacia la playa de Las Teresitas y los diferentes caseríos y zonas de baño que componen el macizo de Anaga. El objetivo es absorber el repunte de demanda estival sin mermar la calidad de los trayectos vecinales habituales.
La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, remarcó el esfuerzo técnico realizado en colaboración directa con Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) y el propio comité de empresa. Gracias a esta reordenación de recursos, el servicio urbano sumará un total de 285.784 plazas adicionales en sus cuadrantes operativos, previendo una captación cercana a los 81.500 nuevos pasajeros anuales.
Cambios estructurales: modificaciones de ruta y nuevas paradas
Los cambios de carácter permanente en las líneas de Titsa en Santa Cruz buscan blindar la puntualidad en los distritos periféricos. Las variaciones en las rutas principales quedan establecidas de la siguiente manera:
- Línea 904 (Plaza Weyler – Cuesta Piedra – Barrio La Salud): Abandona de forma definitiva su paso por la avenida de San Sebastián para circular a través de la calle Ramón y Cajal. Con este ajuste se habilitan dos nuevas paradas estratégicas, con una previsión de aumento de 2.400 pasajeros al año.
- Línea 911 (Muelle Norte – Ramblas – La Salud – Ofra): Sufre una reordenación técnica profunda orientada a garantizar los horarios de paso de las guaguas, lo que supondrá una inyección extra de 95.328 plazas disponibles y un crecimiento estimado de 38.500 viajeros.
- Línea 944 (El Tablero – La Gallega – Hespérides – Tíncer – Taco): El consistorio optimiza el recorrido en el distrito Suroeste diseñando un itinerario mucho más directo a través de la calle Litre, implementando una nueva parada por cada sentido de la marcha para agilizar el servicio.
Horarios y refuerzos para la temporada de playas en Anaga
El segundo gran bloque de actuaciones se concentra en dar una respuesta eficaz al ocio de residentes y turistas durante las vacaciones. El despliegue de refuerzo para el litoral de la capital potencia de forma sustancial las conexiones con la costa:
- Línea 910 (Intercambiador – Las Teresitas): Representa el mayor incremento de volumen del plan, pasando de 14 a 16 servicios diarios fijados de manera regular. Esta ampliación genera 212.400 plazas más para viajar a la playa capitalina y un alza calculada de 78.000 usuarios.
- Línea 946 (Intercambiador – San Andrés – Taganana – Almáciga): Se añaden dos vehículos de refuerzo durante las jornadas laborables, traduciéndose en 16.520 plazas nuevas para responder a la demanda interna de Anaga.
- Línea 948 (Azanos – Almáciga – Benijo): Estrenará servicios específicos operativos durante los sábados, domingos y días festivos del verano, garantizando un soporte de 8.736 plazas adicionales para el turismo de costa.
Finalmente, el Ayuntamiento confirmó que la reorganización estival se completa con un ajuste en las líneas circulares 934 y 936 (Intercambiador – Añaza – Taco), donde se suspenderán temporalmente dos turnos partidos con el propósito de amoldar las guaguas al descenso real de la actividad laboral y del calendario escolar.