Plan especial de Titsa por las hogueras de San Juan: horarios y las 11 líneas de guagua reforzadas en Tenerife

La compañía Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, ha diseñado un dispositivo especial de transporte con motivo de la celebración de la Noche de San Juan.
La empresa pública reforzará los trayectos de 11 líneas de guaguas entre la noche del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de junio. El objetivo de esta medida es garantizar la movilidad de los usuarios, tanto en los viajes de ida como en los de vuelta, hacia los principales puntos del litoral de la isla donde se concentran las tradicionales hogueras.
La ampliación de los servicios afectará de forma directa a las conexiones con zonas de gran afluencia costera como la playa de Las Teresitas, Radazul, el Puerto de la Cruz y El Médano. Con esta reestructuración horaria, la operadora busca ofrecer una alternativa de transporte público segura y adaptada a la demanda nocturna.
Refuerzos hacia la playa de Las Teresitas y San Andrés
La conectividad con el litoral de la capital tinerfeña centrará buena parte de los recursos adicionales. Los usuarios que se desplacen desde el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife hasta la playa de Las Teresitas contarán con viajes extras en la línea 910. Las salidas adicionales desde la estación capitalina se realizarán a las 22:15, 22:45 y 23:15 horas, mientras que los trayectos de retorno desde la zona playera están programados a las 22:45, 23:15 y 23:45 horas.
Asimismo, la línea 970, que une el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con San Andrés, operará con un servicio continuo de alta frecuencia durante la madrugada. Se han establecido salidas aproximadamente cada 15 minutos desde la estación de la capital a partir de las 23:45 hasta las 05:30 horas. Para el regreso desde Las Teresitas, las frecuencias de 15 minutos comenzarán a las 00:15 horas y se prolongarán hasta las 06:00 horas de la mañana del miércoles.
Servicios especiales para Radazul y el Norte de la isla
El área metropolitana y las conexiones con el Rosario también verán incrementada su operativa habitual. La línea 138 extenderá sus horarios nocturnos para dar cobertura a la demanda en la costa de Radazul. En concreto, se han habilitado cuatro turnos de regreso hacia el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife programados para las 22:40, 23:40, 01:00 y 02:00 horas.
Por otra parte, el norte de Tenerife dispondrá de una ampliación de plazas en la línea 102, que realiza el trayecto entre el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Cruz por Las Arenas. Desde la capital, las guaguas sumarán salidas extraordinarias de madrugada a las 01:00, 02:10, 03:15 y 04:35 horas. En sentido inverso, el servicio adicional desde la ciudad turística contará con salidas fijadas a las 02:10 y las 03:25 horas.
Otras líneas con incrementos de plazas y atención al usuario
El plan especial de movilidad de Titsa contempla el refuerzo de las expediciones habituales en otras siete rutas estratégicas que conectan diferentes núcleos urbanos con el litoral de la isla. Las líneas que dispondrán de mayor capacidad o viajes de apoyo son las siguientes:
- Línea 104: Conexión nocturna entre Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Cruz por Tacoronte.
- Línea 122: Trayecto entre Santa Cruz de Tenerife, Las Caletillas y Candelaria.
- Líneas 352 y 353: Rutas circulares que enlazan el Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos.
- Línea 363: Conexión entre el Puerto de la Cruz y Buenavista del Norte por Icod de los Vinos.
- Línea 390: Ruta entre el Puerto de la Cruz, Las Arenas, La Vera, La Montaña y Los Realejos.
- Línea 408: Trayecto en el sur de la isla entre Granadilla, San Isidro y El Médano.
La dirección de la compañía de transportes recuerda a todos los pasajeros que los detalles de la totalidad de las frecuencias, paradas y horarios específicos se encuentran disponibles en la plataforma web corporativa de la entidad. Además, los usuarios pueden resolver dudas mediante el teléfono de atención al cliente o a través de los perfiles oficiales de la empresa en las redes sociales.