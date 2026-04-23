Titsa cede 3 guaguas a una asociación para llevar la educación en Gambia

La empresa pública Titsa ha firmado recientemente un convenio de colaboración con la ONG Solidarios Canarios para la cesión de tres guaguas que serán destinadas a proyectos de cooperación internacional, principalmente en Gambia, donde la asociación desarrolla parte de su labor social.
Solidarios Canarios, fundada en 2015, centra su actividad en promover la igualdad y mejorar las condiciones de vida en la aldea de Jalo Koto, donde han impulsado una escuela infantil, un pequeño hospital y servicios básicos para la población local.
En este contexto, el acuerdo contempla reutilizar tres vehículos del transporte público insular para reforzar estas iniciativas. Dos de las guaguas se destinarán al transporte escolar, facilitando el acceso diario a la educación de decenas de niños y niñas en aldeas donde las distancias y la falta de medios suponen un obstáculo habitual.
La tercera unidad plantea un reto mayor: su transformación en un recurso sanitario itinerante. El objetivo es convertirla en un pequeño centro de salud móvil que permita acercar asistencia básica a núcleos rurales alejados de infraestructuras médicas.
Uno de los responsables de la asociación, Toño Mendoza, subrayó las dificultades económicas que implica la iniciativa: “Buscamos la financiación para abastecer y preparar un centro de salud básico en el interior de la guagua. A lo mejor no sale adelante, pero esa es nuestra idea”.