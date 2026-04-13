Ni falta de ganas ni despiste: el motivo por el que el chófer de Titsa no abrió la puerta al hombre de que se plantó delante de guagua

Lo que comenzó como una escena “surrealista” captada por un teléfono móvil en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, ya tiene una explicación. El vídeo, que se hizo viral este fin de semana tras ser publicado por la usuaria @soniasoneji en TikTok, mostraba a un hombre plantado frente a una guagua de Titsa, impidiendo su avance mientras exigía que le dejaran subir.
Hoy lunes, la Televisión Canaria indicado los motivos técnicos que impidieron que el conductor cediera ante la presión del peatón.
Ni falta de ganas ni despiste: una parada inhabilitada
Muchos de los usuarios que visualizaron las imágenes en redes sociales se preguntaban por qué el chófer mantenía las puertas cerradas a pesar del bloqueo del vehículo.
La respuesta que la parada estaba deshabilitada por riesgo de desprendimientos.