Un hombre se planta delante de una guagua en Tenerife y pasa algo surrealista: “No la dejaba pasar si no le abría la puerta”

Un vídeo grabado en Tenerife se ha hecho viral en TikTok tras mostrar una escena tan insólita como surrealista: un hombre plantado delante de una guagua de Titsa, impidiendo su paso si no le abrían la puerta para subir, según indica la autora de la grabación.
Sonia Soneji (@soniasoneji) explica que los hechos ocurrieron este sábado en la línea 014 de Titsa, que conecta Santa Cruz de Tenerife con San Cristóbal de La Laguna. “Un hombre no dejaba pasar a la guagua si no le abrían la puerta”, señala.
Un momento surrealista en plena calle
En las imágenes, que ya acumulan miles de visualizaciones, se observa cómo el varón se coloca delante del vehículo, obligando al conductor a detenerse. La escena ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, entre la incredulidad y el humor.
Muchos usuarios se preguntan por qué el conductor no abrió la puerta, mientras otros apuntan a que podría tratarse de una parada fuera de servicio.
“Hay un cartel donde explica que la parada se mueve 50 metros adelante”, comenta uno de los usuarios que afirma conocer la zona, en las inmediaciones del Teatro Guimerá.
Debate en redes: ¿quién tenía razón?
El vídeo ha abierto un intenso debate en TikTok sobre el funcionamiento del transporte público en Tenerife. Algunos usuarios critican la actitud del hombre: “Deja a la gente trabajar”, escribe uno de los comentarios más destacados.
Otros, en cambio, señalan que situaciones similares ocurren con frecuencia. “Hay veces que ni estando en la parada te abren”, apunta otro usuario, mientras que varios recuerdan que los conductores no pueden abrir las puertas fuera de los puntos habilitados.
Una escena que divide a los usuarios
Más allá del debate, el vídeo se ha convertido en uno de los contenidos virales del momento en Canarias. Comentarios como “¿y al final qué pasó?” o “madre mía el personaje” reflejan el tono general de una conversación marcada por la sorpresa.
Mientras tanto, otros usuarios se lo toman con humor y destacan incluso la música del vídeo como uno de los elementos más llamativos de la escena.