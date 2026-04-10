Estela reabre su popular guachinche en Tenerife: “Suban para arriba que el vino está buenísimo”

La entradilla no dejaba dudas sobre el estilo del local. “Ya estamos abriendo, ya voy el caldero para hacer las garbanzas; suban para arriba que el vino está buenísimo”, afirmaba Estela, el alma del Guachinche Casa Estela, ubicado en La Orotava, en un vídeo que ya suma numerosos comentarios en Instagram.
Estela no solo anuncia la reapertura. También deja con los dientes largos a quienes están deseando volver a su ‘casa’. “El caldero por fuera está tiznado de negro pero por dentro está blanquito”, explica con gracia.
La frase ha sido una de las más comentadas en redes, convertida casi en lema entre los usuarios. Refuerza la imagen de un guachinche tradicional en Tenerife, donde prima la cocina casera y el vino propio.
Reacciones en redes: entre humor y orgullo canario
La reapertura del guachinche en Tenerife ha generado una oleada de comentarios. Algunos usuarios reaccionan con humor: “¿Cuba o Canarias?”. Incluso hay quien duda de su autenticidad: “El vídeo es tan perfecto que dudé de si era IA”.
Sin embargo, la mayoría destaca su naturalidad. “Me encanta, auténtico 100%”, “Estela es la mejor” o “me da orgullo su canariedad” son algunas de las opiniones más repetidas.
Dudas sobre su ubicación y expectación por su comida
Uno de los aspectos que más interés despierta es su localización. “¿Dónde es?”, “Pon dirección del guachi” o “Tenerife, ¿dónde?” son preguntas constantes entre los usuarios. Pues, bien, el local está situado en la calle Eras del marqués, 59, en La Orotava.
También destacan los platos. Las garbanzas caseras y el vino del guachinche generan expectación. “Esas garbanzas tienen que estar espectaculares” o “ahí se tiene que comer tremendo”, señalan varios usuarios.
Con el caldero ya al fuego y el vino listo, todo apunta a que volverá a llenarse en los próximos días.