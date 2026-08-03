La Guardia Civil destapa un caso de falso maltrato animal en Canarias

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Las Palmas han descartado un supuesto caso de maltrato animal grave a más de 150 podencos en el municipio de Telde (Gran Canaria). La intervención se produjo tras la alerta de un particular que difundió en redes sociales la presencia de cadáveres y graves deficiencias sanitarias, acusaciones que resultaron ser falsas.
Inspección urgente de la Guardia Civil y la Policía Local de Telde
La actuación policial se inició tras una llamada telefónica en la que el denunciante aseguraba que en una instalación de Telde se encontraban unos 150 perros hacinados, restos óseos y mal olor por descomposición. De forma paralela, las imágenes y mensajes alcanzaron una elevada repercusión en plataformas digitales.
Ante la gravedad del aviso, las patrullas del Seprona se trasladaron a la finca para efectuar una comprobación de urgencia. Posteriormente, los agentes coordinaron una revisión exhaustiva del recinto junto a la Policía Local de Telde para evaluar el bienestar animal y el cumplimiento de la normativa sobre identificación de mascotas.
40 podencos censados, vacunados y en perfecto estado
La inspección presencial confirmó la presencia de 40 podencos distribuidos en tres perreras dentro de la propiedad, frente a los 150 señalados en la denuncia viral. Las comprobaciones veterinarias e higiénico-sanitarias determinaron los siguientes puntos:
- Inexistencia de violencia: Los ejemplares no mostraban lesiones, síntomas de maltrato físico ni signos de abandono.
- Situación sanitaria al día: Todos los perros estaban identificados mediante microchip y con el calendario de vacunas y tratamientos obligatorios en regla.
- Instalaciones limpias: No se hallaron cadáveres, restos óseos ni acumulaciones incompatibles con la salubridad.
Tras la revisión técnica y visual, la Guardia Civil concluyó que el propietario no incurrió en ninguna infracción administrativa ni en delitos penales de maltrato animal, descartando de forma definitiva las acusaciones difundidas en internet.