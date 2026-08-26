Serie sísmica en aguas próximas a Tenerife: uno de los terremotos se ha sentido en La Laguna

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles una serie sísmica de cuatro terremotos en aguas próximas al noreste de Tenerife, uno de los cuales de magnitud 3,6 mbLg y que ha sido sentido por la población.
Este movimiento sísmico ha quedado registrado a las 18.37 hora canaria a una profundidad de 34 kilómetros y ha sido sentido en La Laguna, informaron a EFE fuentes del IGN.
Otros dos terremotos han sido localizados a una profundidad similar, 35 y 36 kilómetros, con magnitudes 3,0 y 2,3, y un cuarto ha sido más superficial, a 16 kilómetros con una magnitud de 2,8.
Desde el IGN explican que esta es una zona donde habitualmente no suele haber muchos movimientos sísmicos y que tanto por la profundidad como por la distancia con respecto a la costa en principio estaría asociada a actividad tectónica, no volcánica.