‘Symphony of Unity’ y la vanguardia canaria confluirán en Noctámbula

Santa Cruz de Tenerife se prepara para una destacada cita en su calendario musical. El 12 de septiembre, desde las 16.00 horas, el Recinto Ferial acogerá la primera edición de Noctámbula. Se trata de una experiencia de gran formato que reunirá el espectáculo sinfónico oficial de Tomorrowland, Symphony of Unity, en su única fecha en España este año.
LA EXPERIENCIA EN PISTA
Junto a esta propuesta, el festival contará con otros referentes internacionales, como Mattia Vitale (Meduza), B Jones y Michael Rod (Michenlo DJ), además de una sólida representación de la escena insular encabezada por Claudia Rutten, Dani Chueca, DJ Jonay y Tay de León.
Esta ambición musical se traslada también al diseño de la experiencia en pista, con una producción que cuida la atención al detalle a través de una oferta de coctelería de autor y propuestas gastronómicas. El espacio quedará estructurado en las modalidades de acceso Ultimate, Front Stage, VIP y General para modular la vivencia del público.
Las localidades se pueden adquirir a través de la web oficial noctambulatenerife.com, así como por medio de las siguientes plataformas digitales de venta: Tomaticket, Entradas.com y Tickety.