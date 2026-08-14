TEA exhibe ‘Nino’, una película sobre la fragilidad y la reconexión humanas

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) Nino, una historia íntima sobre la fragilidad humana, la esperanza y la necesidad de volver a sentir. La ópera prima de Pauline Loquès presenta la historia de un joven de 29 años, quien, tras recibir un diagnóstico de cáncer de garganta, debe encontrar en un solo fin de semana a alguien de confianza que lo acompañe a iniciar su tratamiento de urgencia: un viaje emocional que lo llevará a reconectar con su entorno y a romper su profunda soledad.
Avalada por la crítica, la película llega precedida de un importante recorrido internacional, habiendo cosechado en 2025 los premios César a la mejor ópera prima y al de mejor actor revelación, así como el galardón al mejor actor de la Semana de la Crítica de Cannes para su protagonista, Théodore Pellerin. Noémie Merlant, Sandrine Bonnaire y Aloïse Sauvage completan el elenco de este film que se podrá ver en francés con subtítulos en español.
La historia presenta a Nino, quien inesperadamente recibe el diagnóstico de un cáncer de garganta. Es viernes y el lunes debe iniciar con urgencia el tratamiento acompañado por alguien de confianza. ¿Cómo afrontar una noticia tan grave cuando eres tan joven? ¿A quién pedir un favor tan íntimo? A lo largo del fin de semana, Nino pasa de sentirse solo en París a reconectar con su entorno.