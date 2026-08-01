Tenerife inicia agosto con tres grandes conciertos

El primer día de agosto en Tenerife se caracteriza por tres grandes citas en lo que a la agenda musical se refiere. Esta noche los focos, pero sobre todo los amantes de la música en directo, se van a repartir entre Santa Cruz y La Laguna. La capital tinerfeña programa los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce, en el recinto portuario, y de Ali Campbell con UB40, en la zona de aparcamientos del Palmetum. En Aguere, los integrantes de Arde Bogotá estarán sobre el escenario del Estadio Municipal Francisco Peraza.
‘MEJOR TARDE QUE NUNCA TOUR 2026’
Dos de los iconos de la bachata y otros ritmos tropicales, los neoyorquinos Romeo Santos y Prince Royce, llegan a la Isla con Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026. La apertura de puertas del recinto habilitado en el puerto de Santa Cruz está prevista para las 19.00 horas y el concierto comenzará a las 21.30.
El espectáculo ha sido concebido para celebrar una herencia musical compartida, y, según destacan sus promotores, va a atraer a “miles de residentes y visitantes internacionales que buscan algo más que un turismo de sol y playa”. “La cultura se convierte así -señalan- en el motor de una experiencia enriquecedora, donde el ritmo, el patrimonio y la hospitalidad canaria se fusionan para ofrecer un espectáculo de primer nivel mundial”.
La actuación en la Isla forma parte de un tour histórico que por primera vez reúne sobre el mismo escenario a dos de los grandes nombres de la bachata y la música latina.
‘BIG LOVE WORLD TOUR’
Muy cerca de allí, junto al Palmetum, recala el Big Love World Tour. O lo que es lo mismo, la actuación de UB40 y su emblemático vocalista Ali Campbell. Con la apertura de puertas prevista para las 19.00 horas, el concierto se abrirá con la tinerfeña Ruts & La Isla Music.
Big Love World Tour, con conciertos en varios países, es la gira de la formación que vuelve a liderar Ali Campbell. Tras dejar UB40 en 2008, el artista comenzó primero su carrera en solitario. En 2013 creó UB40 featuring Ali, Astro & Mickey, formación que también pasó por Canarias.
En esta nueva cita, el público podrá disfrutar de algunos de clásicos del grupo, como Red Red Wine, Kingston Town, (I Can’t Help) Falling in Love With You y Cherry Oh Baby, “en una noche donde el reggae, la energía del directo y el carisma de Campbell se unirán para crear una experiencia musical inolvidable”.
LA MANZANILLA
Y si los gustos musicales tienden más bien hacia el rock alternativo en español, hoy hay que ir a La Laguna. Arde Bogotá, que el 2 de octubre publica nuevo disco, Manufacturas del Club de la Gente Sola [el tercero, tras La noche (2021) y Cowboys de la A3 (2023), a los que habría que sumar el EP El tiempo y la actitud (2020)], subirá al escenario habilitado en el Estadio Municipal Francisco Peraza, La Manzanilla. Las puertas se abrirán a partir de las 19.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00.
Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader llegan a Tenerife inmersos en uno de los momentos más destacados de su trayectoria artística. Tras consolidarse como una de las bandas imprescindibles del panorama musical español, el grupo de Cartagena va a ofrecer esta noche un directo en el que repasará muchas de las canciones que han marcado su carrera, iniciada en 2017, y lo ha llevado a convertirse en uno de los nombres más reconocibles del rock nacional contemporáneo.