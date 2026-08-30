Tenerife aprovecha los restos del gran incendio de 2023 para ayudar al sector agrícola y ganadero

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha aprobado la distribución gratuita de un total de 15.000 estéreos de astilla (en torno a 15.000 metros cúbicos de volumen aparente) entre las asociaciones y entidades agrícolas y ganaderas de la Isla.
Se trata de material vegetal procedente de los trabajos de limpieza y restauración que se vienen llevando a cabo en las de zonas de monte que fueron afectadas por el gran incendio que afectó a la Isla en el verano de 2023 y que han generado un excedente de biomasa que hay que eliminar debido a su peligrosidad.
Con esta medida se da continuidad al plan de recuperación que realiza el Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales, que ya en noviembre del año 2024 dio luz verde al reparto gratuito de un total de 30.000 estéreos iniciales, una iniciativa que se ha tenido que ampliar debido a la demanda del sector. Esa biomasa es el resultado de los trabajos de restauración, centrados en la eliminación de riesgos y la recuperación del suelo, que están incluyendo la retirada controlada de ejemplares de pino radiata.
Esta especie foránea está siendo sustituida progresivamente por monteverde y otras especies autóctonas, con el fin de mejorar la resiliencia del ecosistema frente a posibles futuros incendios.
Entrega directa frente a subasta
Dada la elevada cantidad de restos vegetales generados, el Cabildo ha consolidado este sistema de distribución directa como la alternativa más eficaz frente a los mecanismos tradicionales de subasta. La entrega se realiza de forma equitativa entre las asociaciones participantes, con la condición estricta de que el material sea para uso exclusivo de los asociados y no pueda ser comercializado. Al margen de ello, la iniciativa se refuerza con la distribución gratuita a vecinos de la astilla, previo permiso.
La presidenta insular, Rosa Dávila, señala que “seguimos trabajando en la recuperación de las zonas afectadas por el gran incendio de 2023 y, al mismo tiempo, estamos aprovechando la biomasa, ese combustible que generan los distintos trabajos que se realizan diariamente. Ya hemos repartido 30.000 estéreos de astilla y ahora sumamos otros 15.000 para los agricultores y ganaderos de la Isla, así como la puesta a disposición de los vecinos de astilla para sus pequeños terrenos o explotaciones. También hay que decir que esta cantidad podría llegar a incrementarse hasta otros 30.000 estéreos si se abren nuevas zonas de trabajo que permitan disponer de más biomasa”.
Dávila recuerda que “la recuperación del territorio tras el incendio sigue adelante y queremos aprovechar todos los recursos que generan estos trabajos. Siempre que haya biomasa disponible y las condiciones de seguridad lo permitan, seguiremos buscando formas de que nuestros agricultores y ganaderos puedan utilizarla”, concluye.
Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, apunta que “con esta ampliación, el Cabildo mantiene una actuación que combina restauración forestal, prevención de riesgos y aprovechamiento de la biomasa, facilitando que los restos procedentes de los trabajos de recuperación puedan tener un uso directo por parte del sector agrícola y ganadero de Tenerife”.
Blanca Pérez pone en valor el trabajo y las labores realizadas hasta ahora, recordando que “las mismas se han realizado de forma ordenada y constante, aunque ha estado condicionada por diferentes paradas técnicas, entre ellas las derivadas de situaciones de alto riesgo de incendios forestales, revisiones de maquinaria, cambio de cuchillas de los ingenios o averías”, recuerda.
Por último, desde la dirección de los trabajos se advierte de que el suministro de astilla también puede verse afectado por las condiciones climatológicas adversas, el estado de las pistas forestales, riesgo de desprendimientos o la imposibilidad de acceso de camiones a determinadas zonas forestales.
Las astillas de madera tienen diversas aplicaciones en la agricultura y la ganadería, como elemento que mejora la estructura del suelo, aumentando su aireación y la retención de agua, ayudando, además a al crecimiento y la salud de las plantas. En la ganadería, su uso como material de cama para animales es otra aplicación común. Las astillas de madera tienen buenas propiedades de absorción y adsorción de humedad, lo que ayuda a absorber la orina y los desechos de los excrementos de animales.