El terremoto de 3,6 en Tenerife se siente en estas zonas de la Isla

El terremoto de magnitud 3,6 registrado este miércoles al noreste de Tenerife ha sido sentido en varios puntos de la Isla, según los datos de intensidad recopilados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El movimiento sísmico se produjo a las 18:37 horas, a una profundidad de 34 kilómetros, y alcanzó una intensidad II en los puntos donde fue percibido por la población.
El IGN sitúa entre las zonas donde se sintió el temblor Bajamar y Valle de Guerra, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, además de La Caridad y Tagoro, en Tacoronte, y Santa Cruz de Tenerife.
Dónde se sintió el terremoto de magnitud 3,6
Según el registro de intensidad del IGN, el movimiento de las 18:37 horas fue percibido en:
- Bajamar, en San Cristóbal de La Laguna.
- La Caridad, en Tacoronte.
- Santa Cruz de Tenerife.
- Tagoro, en Tacoronte.
- Valle de Guerra, en San Cristóbal de La Laguna.
El terremoto tuvo una magnitud 3,6 mbLg y se localizó a 34 kilómetros de profundidad.
Otro terremoto también fue sentido en Tenerife
Horas antes, a las 17:57 horas, otro de los movimientos registrados en la misma serie sísmica también fue percibido por la población.
En este caso, el terremoto alcanzó una magnitud 3,0 y se produjo a 35 kilómetros de profundidad. El IGN le asignó igualmente una intensidad II en los puntos donde fue detectado.
El movimiento fue sentido en Acorán, Santa Cruz de Tenerife; El Portezuelo, en Tegueste; La Cuesta, en San Cristóbal de La Laguna; Santa Cruz de Tenerife; Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife; y Valle de Guerra, en San Cristóbal de La Laguna.
De esta forma, los datos del IGN sitúan la percepción de ambos terremotos en diferentes puntos del área metropolitana y del norte de Tenerife.
Cuatro terremotos en aguas próximas a Tenerife
Los dos movimientos sentidos forman parte de una serie de cuatro terremotos registrados este miércoles en aguas próximas al noreste de Tenerife.
El de mayor magnitud fue precisamente el de 3,6 mbLg, registrado a las 18:37 horas. Los otros movimientos alcanzaron magnitudes de 3,0, 2,8 y 2,3.
Según explicaron fuentes del IGN a EFE, los terremotos se localizaron a profundidades de entre 16 y 36 kilómetros.
El organismo señaló que esta no es una zona donde habitualmente se registren muchos movimientos sísmicos y apuntó, en principio, a un posible origen tectónico y no volcánico, teniendo en cuenta la profundidad y la distancia respecto a la costa.