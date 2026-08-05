Tres de cada diez migrantes que solicitaron la regularización en Canarias ya trabajan y cotizan

Un total de 11.329 personas que solicitaron adherirse al proceso extraordinario de regularización de migrantes en las Islas ya están trabajando y dados de alta en la Seguridad Social, según los datos correspondientes al mes de julio aportados ayer por el Gobierno de España, que cifra en 262.474 los solicitantes que cotizan en el sistema en todo el país.
Canarias concentra así el 4,3% del total nacional, siendo la sexta comunidad en términos absolutos, por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad valenciana y Castilla y León.
Durante el proceso de regularización, iniciado en abril y que finalizó el pasado 2 de julio, un total de 37.525 personas solicitaron su adhesión en Canarias, por lo que, según los datos aportados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 30,2% de quienes lo pidieron ya se encuentran trabajando y cotizando a la Seguridad Social como trabajadores de pleno derecho.
A falta del detalle a nivel de comunidades autónomas, los datos nacionales revelan que el 81% de los migrantes se ha ocupado en el régimen general de trabajadores, mientras que el 12,5% se ha dado de alta como autónomo. El resto de los trabajadores ha encontrado empleo en el sector primario (campo y mar), tanto por cuenta propia como ajena. Además, el 60% de los extranjeros que han culminado el proceso de regularización extraordinaria y están trabajando son hombres, frente al 40% de mujeres.
En cuanto a los datos de desempleo, en Canarias se contabilizaron un total de 14.903 personas extranjeras en situación de paro al cierre del pasado mes de julio. Son ocho menos que en el mes anterior, mientras que la evolución interanual muestra un incremento de 951 personas, el 6,82% más.
Estos datos se enmarcan en la publicación, también ayer, de los datos generales de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio, cuando se registraron un total de 961.638 trabajadores del alta en el sistema en las Islas, 3.293 menos que en junio (-0,34%). Sin embargo, la evolución interanual sigue mostrando datos positivos, con 27.523 afiliados más que en julio del año pasado, un aumento del 2,95%, en línea con la media nacional.
La fuerte pérdida de empleos en educación condicionó la evolución mensual, ya que los aumentos de empleo registrados en hostelería (+2.115) y comercio (+1.797) no fueron suficientes para compensar una caída de más de 9.000 afiliados en la actividad educativa al cierre del periodo lectivo.
La Cámara de Comercio tinerfeña señaló que aunque julio vuelve a reflejar una reducción de la afiliación, este descenso es el más moderado registrado para este mes desde 2017, lo que evidencia una mayor estabilidad del empleo pese a la estacionalidad propia del verano. Además, la entidad señaló que la reducción mensual de la afiliación se concentró en el Régimen General, mientras que el número de trabajadores autónomos continuó creciendo, aunque de forma moderada.
También aumentó la afiliación en los regímenes agrario, del mar y de empleados del hogar, reflejando el comportamiento diferencial de estas actividades durante el mes.
El presidente de la Cámara, Santiago Sesé, destacó la importancia de los procesos de regularización del empleo, “porque contribuyen a aflorar actividad económica, reforzar las cotizaciones a la Seguridad Social y consolidar un mercado laboral más transparente”. No obstante, insistió en que “el reto ya no es únicamente crear empleo, sino mejorar su calidad, elevar la productividad y dotar a las empresas del talento que necesitan para seguir creciendo”.
En cuanto al desempleo, se situó en 144.168 personas, 6.920 menos que hace un año, lo que supone una reducción interanual del 4,6%. En comparación con el junio, aumentó en 1.759 personas (+1,2%).
Por islas, La Gomera registró la mejor evolución interanual, con 67 desempleados menos (-7,4%); seguida de Gran Canaria, con un descenso de 3.780 (-5,7%); Tenerife, con 2.855 menos (-4,4%); Lanzarote, con 172 demandantes menos (-2,4%); y Fuerteventura, con un descenso de 72 parados (-1,3%). La Palma se mantuvo, con tres personas desempleadas más (0,05%), mientras que El Hierro registró un aumento de 23 personas (4,5%).
Educación pierde 9.000 empleos por el fin de curso
El final del curso escolar deja en las Islas una fuerte caída de los empleos en la educación. En concreto, al cierre de julio se perdieron un total de 9.068 puestos de trabajo, lo que supone el 15% del total en esta actividad, que pasó de 60.453 afiliados en el mes de junio a solo 51.384 al finalizar el mes pasado.
Esta pérdida de empleos, que es habitual cuando concluyen las clases, se revierte, normalmente, en septiembre, pero no deja de ser un indicador de la precariedad que se padece en algunos empleos, como los del ámbito educativo o el sanitario, afectados por una temporalidad que engrosa las listas del desempleo en determinados meses del año.
En cuanto al desempleo, los datos revelan un fortísimo incremento de demandantes entre junio y julio. En concreto, el paro en la educación se incrementó casi el 48%, al pasar de 3.404 desempleados a un total de 5.028 al cierre del mes pasado.
La hostelería y el comercio compensaron, solo en parte, la pérdida de empleos provocada por la educación. En este sentido, la CEOE de Tenerife señaló que el mercado laboral mantiene una reducción interanual del paro, pero muestra su “vulnerabilidad” ante los cambios estacionales.