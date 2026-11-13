Es oficial: el INE eleva al 2,57% el índice del alquiler y subirá tu renta

El índice de referencia para actualizar los alquileres ha alcanzado en octubre el 2,57%, su nivel más elevado desde que comenzó a publicarse en noviembre de 2024. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido este viernes, 13 de noviembre, el nuevo dato, que supone un incremento respecto al 2,54% de septiembre.
Sin embargo, esto no significa que todos los alquileres puedan subir automáticamente un 2,57%. La normativa vigente contempla una limitación extraordinaria del 2% cuando no existe un nuevo acuerdo entre propietario e inquilino. Esta medida está recogida en el Real Decreto-ley 29/2026, convalidado por el Congreso el 12 de noviembre.
El nuevo índice, conocido como IRAV, acumula 17 meses consecutivos por encima del 2%. Se trata de un indicador creado para limitar las actualizaciones anuales de las rentas y evitar incrementos desproporcionados en los contratos de arrendamiento de vivienda.
Cuánto puede subir el alquiler con el nuevo índice del INE
La subida depende de las condiciones del contrato, la fecha de su revisión y los límites legales aplicables.
Desde el 8 de octubre de 2026, la normativa establece que, para las actualizaciones anuales hasta el 31 de diciembre de 2027, si no existe un nuevo pacto entre las partes, el incremento no puede superar el 2%.
Cuando propietario e inquilino llegan a un nuevo acuerdo, la actualización puede ser distinta, pero debe respetar los límites legales correspondientes, entre ellos el índice IRAV. Además, si la renta ya supera el precio máximo aplicable conforme al sistema de índices de referencia, la regulación extraordinaria impide incrementarla.
Por tanto, el 2,57% publicado por el INE funciona como referencia legal, pero no supone una subida obligatoria ni generalizada.
Cuánto aumentaría un alquiler de 800, 1.000 o 1.200 euros
Para conocer el impacto de la actualización, basta con aplicar el porcentaje autorizado a la renta mensual vigente.
Estos serían los incrementos con el límite extraordinario del 2%, en los casos en los que corresponda aplicarlo:
|Alquiler actual
|Subida mensual
|Nueva mensualidad
|700 €
|14 €
|714 €
|800 €
|16 €
|816 €
|900 €
|18 €
|918 €
|1.000 €
|20 €
|1.020 €
|1.200 €
|24 €
|1.224 €
Por ejemplo, un inquilino que actualmente paga 1.000 euros mensuales abonaría 1.020 euros tras una revisión del 2%. Esto representa 240 euros adicionales al año.
Si resultara legalmente aplicable el 2,57% mediante un nuevo acuerdo, la subida para esa misma mensualidad alcanzaría los 25,70 euros, hasta los 1.025,70 euros.
A qué contratos afecta el índice de referencia del alquiler
El IRAV comenzó a aplicarse a los contratos formalizados tras la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda de mayo de 2023.
No obstante, la normativa aprobada en octubre de 2026 extendió el índice como límite máximo de actualización a los contratos de vivienda sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, incluidos los anteriores a aquella fecha. OCU fincas y casas
En cualquier caso, la renta solo puede revisarse cuando se cumple cada anualidad del contrato y existe una cláusula que contemple su actualización.
El propietario debe comunicar por escrito el incremento y el porcentaje aplicado. La nueva mensualidad puede exigirse desde el mes siguiente a la notificación.
Cómo se calcula el índice de actualización del alquiler
El Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente el IRAV, cuyo cálculo combina diferentes indicadores económicos.
Entre ellos figuran el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos— y una tasa ajustada mediante determinados parámetros y coeficientes moderadores.
El resultado se obtiene seleccionando el valor más bajo entre las tasas establecidas en la metodología oficial. El objetivo es evitar que una subida elevada de la inflación se traslade íntegramente a las rentas de alquiler.
La actualización de octubre supone un nuevo máximo de la serie, iniciada en noviembre de 2024. El indicador había alcanzado el 2,54% en septiembre y se sitúa ahora tres centésimas por encima.
El índice es de ámbito nacional y, por tanto, también se utiliza como referencia para los contratos de alquiler de vivienda en Canarias, sujetos a las mismas disposiciones estatales.