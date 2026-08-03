Cae la llegada de turistas extranjeros a Canarias en junio, pero el gasto diario se dispara a 199 euros

Canarias recibió en junio la visita de 1.030.193 turistas internacionales, una cifra que representa una caída del 4,47% en comparación con el mismo mes del año anterior. A pesar del retroceso en la llegada de visitantes, los vacacionistas desembolsaron 1.561 millones de euros en las Islas, manteniendo el nivel de gasto total respecto a junio de 2025 (0%), de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El descenso en la llegada de viajeros no impidió que el Archipiélago anotara el cuarto mejor dato histórico de afluencia de turistas extranjeros y el segundo mejor volumen de ingresos para un mes de junio. El encarecimiento del viaje y del alojamiento ha compensado el menor número de pernoctaciones en el territorio insular.
Cada turista desembolsó 199 euros al día en las Islas
El gasto medio diario por persona se situó en las Islas en 199 euros durante junio, lo que supone un incremento del 4,87% en tasa interanual. La estancia media de los viajeros extranjeros fue de 7,6 días, elevando el desembolso total por persona hasta los 1.515 euros, un 4,63% más que en el mismo periodo del año previo.
En el análisis acumulado de la primera mitad del año, entre enero y junio visitaron Canarias un total de 7.797.529 turistas internacionales. Esta cifra refleja una ligera bajada del 0,56% respecto al primer semestre de 2025. Sin embargo, el gasto acumulado en la economía canaria alcanzó los 11.852,99 millones de euros, una leve variación al alza del 0,02%.
Canarias encabeza el volumen de ingresos en el primer semestre
A nivel estatal, España acogió a 46,6 millones de visitantes extranjeros hasta junio, un 4,6% más. En esa clasificación nacional, el Archipiélago se posicionó como la segunda comunidad autónoma en recepción de viajeros (7,8 millones), superada únicamente por Cataluña (9,6 millones) y por delante de Andalucía (7,3 millones).
En la vertiente económica, las Islas lideraron el gasto acumulado en España durante la primera mitad del año al concentrar el 18,6% del total nacional (11.852,99 millones de euros), por encima de Cataluña (18,5%) y la Comunidad de Madrid (15,7%).
El alquiler vacacional repunta un 10% frente a la caída hotelera
En el conjunto del país, el uso de alojamientos de mercado bajó un 0,6% en junio. Las estancias en hoteles descendieron un 1,7%, mientras que la demanda de vivienda en alquiler creció un 10,1% en tasa anual. Asimismo, las modalidades de alojamiento no comercial (casas de familiares o amigos) registraron un repunte del 26,8%.
Reino Unido se mantuvo como el principal emisor de visitantes y gasto hacia España durante el primer semestre, con 9,9 millones de turistas (+4,3%), seguido de Alemania, con 5,7 millones (-1,1%), y Francia, con 5,6 millones (+1%).