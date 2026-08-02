UB40: larga vida al ‘reggae’

De Jamaica a Reino Unido. Y de ese territorio insular, a todo el planeta. El reggae, con sus variantes, es esa música con un ritmo que se nos va metiendo en el cuerpo al tiempo que nos habla de amor, de fraternidad, de lucha contra la injusticia y de libertad. Unos elementos que, sobre todo en tiempos convulsos y a poco que uno comparta los ideales que defiende, la dotan de universalidad.
Esa comunión, esa idea de igualdad y de celebración de lo que nos une, estuvo muy presente en el concierto que albergó anoche la zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
Y no era para menos. Sobre el escenario estaba UB40, la banda surgida a finales de los años 70 en Birmingham, y además lo hacía con su cantante original, Ali Campbell, para brindar un repertorio envuelto en pop, en dub y, en suma, en reggae, en mucho reggae.
Pasan los años, llegan, se van y vuelven algunos músicos, otros jamás podrán regresar, pero la esencia se mantiene. Esa energía que aplican a un puñado de bellas canciones atemporales -es lo que tienen los clásicos- y, sobre todo, el entusiasmo y la ilusión que conservan hacia el directo -y hacia el público- un grupo de artistas que hace tiempo que no están obligados a demostrar nada convierte siempre un concierto de UB40 en una mágica experiencia renovada.
La actuación en Tenerife -el viernes fue en Gran Canaria- programó como artista invitada a Ruts & La Isla Music, para después, entrando la noche, dar paso a un proyecto musical que, con temas como Red, Red Wine, Kingston Town, (I Can’t Help) Falling in Love with You, One in Ten o Here I Am, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. La cita prometía una mezcla de nostalgia, de celebración musical y de redescubrimiento. Y no defraudó.