Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado: el insólito motivo por el que la dejaron allí

Un hallazgo inusual ha movilizado a la Policía Local de Benidorm. La encargada de un supermercado de la localidad alicantina descubrió este lunes por la mañana una urna con cenizas en el interior de una de las taquillas destinadas a que los clientes guarden sus pertenencias mientras realizan las compras. Al constatar que nadie regresaba a retirarla, la responsable del centro comercial avisó de inmediato a los agentes.
Ante la peculiaridad del objeto, el cuerpo policial difundió la fotografía del recipiente en sus redes sociales con el objetivo de solicitar colaboración ciudadana.
Según explicó la Policía Local de Benidorm a través de su cuenta oficial, la intención del mensaje era llegar a personas que pudieran aportar pistas sobre la identidad del difunto o de sus allegados, al entender que se trataba de un extravío de un elevado valor sentimental.
Párrafo nuez: Las unidades de objetos perdidos de las fuerzas de seguridad en zonas turísticas como Benidorm gestionan cada verano miles de pertenencias olvidadas, en su mayoría carteras, teléfonos móviles y llaves. Sin embargo, el depósito no reclamado de restos incinerados activa un protocolo especial. La legislación exige la correcta custodia de las cenizas humanas y su traslado a un cementerio municipal si no es posible verificar la titularidad o localización de los familiares directos.
Las gestiones policiales para identificar al fallecido
El portavoz de la Policía Local de Benidorm, Quique Tortosa, confirmó que los agentes abrieron diversas vías de investigación desde el momento en que se recibió el aviso. Además de la difusión del caso en plataformas digitales, la policía comenzó a consultar bases de datos y registros oficiales para cotejar los datos disponibles con inscripciones o nombres grabados en la superficie de la propia urna.
Durante el proceso, las autoridades mantuvieron abiertas todas las hipótesis sobre las circunstancias en las que el recipiente terminó en el casillero de la tienda, considerando de forma preliminar que se trataba de un desafortunado descuido. El portavoz policial precisó que, en caso de no hallar a ningún responsable o familiar en un plazo razonable, el destino definitivo del recipiente sería el cementerio municipal de la ciudad.
Un insólito motivo tras el olvido en el casillero
Cuando las gestiones policiales y los llamamientos públicos parecían no dar frutos, la investigación dio un vuelco decisivo. A través del cruce de datos informáticos entre la Policía Local de Benidorm y otros cuerpos de seguridad, los agentes lograron identificar y contactar directamente con la familia del fallecido apenas 24 horas después del hallazgo.
El caso quedó resuelto cuando la propietaria de la urna, que ya ha recuperado los restos, explicó la razón por la que el recipiente terminó en la taquilla del supermercado. La mujer había guardado allí las cenizas de forma deliberada como medida de seguridad para protegerlas mientras realizaba obras en su vivienda. Desconocía que el establecimiento comercial realizaba vaciados periódicos de los compartimentos al cierre de la jornada y no se percató de que la taquilla había sido abierta por el personal, por lo que ignoraba que la policía custodiaba el recipiente.