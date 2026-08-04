Vacaciones: un lujo que no se pueden permitir casi cuatro de cada diez canarios

Agosto es el mes de vacaciones por excelencia, aunque cada vez más españoles optan por adelantarlas a julio o junio, o retrasarlas a septiembre, incluso a octubre; pero para un porcentaje no menor de la población suponen un lujo que no se pueden permitir.
En el caso de Canarias, un 39,28% de sus habitantes, casi cuatro de cada diez, no se pueden tomar al menos una semana de descanso al año, según los últimos datos actualizados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) correspondientes a 2025.
Son más las mujeres (40,73%) que los hombres (37,79%) las que no pueden permitirse cogerse al menos una semana de vacaciones en todo el año.
El dato en Canarias es peor que el del conjunto del Estado (32,1%) y que el de la media europea (27,5%), aunque ha mejorado seis puntos con respecto a 2024. En 2016 ese porcentaje se elevaba al 58,70%.
El de la ‘pobreza vacacional’ es uno de los conceptos con los que se mide la carencia material, junto a otros como no poder comer carne o pescado al menos cada dos días o mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
En Canarias concretamente, el 18,81% de la población declaró en 2025 su incapacidad material de hacer frente al frío y, sobre todo, al calor, aunque dos años antes ese porcentaje se elevaba al 27,58%.
Otros organismos como Cáritas elevan al 45,3% el porcentaje de la población canaria que no se puede ir de vacaciones, tal y como se recoge en el último informe FOESSA, que revela un incremento de cuatro puntos respecto a mediciones anteriores.
Un reciente informe de Randstad, empresa de recursos humanos y trabajo temporal, aporta una perspectiva diferente: un 43,5% de los trabajadores canarios recortará este verano sus días de viaje, siendo el dato más elevado de todo el país, y un 38,6% buscará destinos más económicos.
Según la encuesta de Randstad realizada a una muestra representativa de casi 5.700 trabajadores, las mujeres sufren un mayor ajuste global en sus vacaciones (80,1% frente al 74,6% de los hombres).
El colectivo de 25 a 44 años es el más castigado (el 79,2% modifica sus planes), al ser la generación más expuesta al encarecimiento de las hipotecas y los alquileres.
Este grupo lidera tanto el recorte en días de viaje (40,6%) como la búsqueda de alojamientos más económicos (38,6%), superando a los mayores de 45 años (76,2% de modificación) y a los jóvenes de 18 a 24 años (73,5%).
La Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN) hace hincapié en que igual que el derecho al trabajo es un elemento fundamental para el cumplimiento de otros derechos humanos, resulta imprescindible también garantizar el derecho al descanso y al ocio como fuentes de participación social y cultural, de desarrollo personal y de salud mental y física.
Para la Red, la vulneración de este derecho está asociada también a la mercantilización del ocio y la menguante oferta de actividades gratuitas o, al menos, asequibles.
A ello, analiza, ayuda “la dejadez” de los servicios públicos en ofrecer alternativas, lo que impacta en la cohesión social y genera una brecha entre quienes tienen los recursos económicos suficientes para acceder a actividades recreativas y quienes no disponen de ellos.
EAPN pide apostar por unos servicios públicos que hagan posible su cumplimiento, y que incluyan medidas para aligerar las cargas de cuidados, abrir espacios escolares en los meses estivales, fortalecer las redes comunitarias y promover ofertas de ocio y cultura públicos y accesibles.
En Canarias, administraciones públicas como cabildos y ayuntamientos ofrecen una limitada oferta de plazas gratuitas para campus de verano, esenciales para la conciliación familiar y laboral.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha repartido tarjetas prepago para alimentar a 10.239 escolares durante los meses de verano, periodo en el que los comedores no prestan servicio debido al cierre vacacional de los colegios.
Las tarjetas solo son válidas en establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación.