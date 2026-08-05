La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) ha formalizado la compra de cuatro promociones inmobiliarias en el norte de Tenerife. La operación, valorada en más de 22,5 millones de euros, permitirá incorporar 170 pisos al parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible.
Los inmuebles están distribuidos entre La Orotava e Icod de los Vinos. Tras completar la compraventa, Visocan iniciará los trámites necesarios para adjudicar las viviendas y facilitar la entrada de las familias seleccionadas.
La adquisición se enmarca en el programa Rehabita Canarias y se ha realizado mediante un concurso público bajo la modalidad de “llave en mano”.
Esta fórmula permite recuperar edificios cuya construcción quedó paralizada tras la crisis inmobiliaria de 2008. Parte de las obras ya están ejecutadas y algunos inmuebles disponen de permisos y licencias, lo que reduce los plazos necesarios para su puesta en uso.
78 viviendas en La Orotava
En La Orotava, Visocan ha adquirido dos promociones que suman 78 viviendas.
Uno de los edificios dispone de 56 pisos y el segundo incorpora otros 22. Todas las viviendas cuentan con una plaza de garaje y un trastero asignados.
Las dos promociones tienen dos plantas sobre rasante y una planta sótano destinada a aparcamientos y espacios de almacenamiento.
Otras 92 viviendas en Icod de los Vinos
La operación incluye también la compra de dos edificios en Icod de los Vinos, con un total de 92 viviendas.
Una de las promociones dispone de 40 pisos que ya están alquilados. Visocan gestionaba previamente estas viviendas mediante una cesión.
El segundo edificio incorpora 52 viviendas, además de plazas de garaje, trasteros y lavaderos. El inmueble está formado por tres plantas sobre rasante y otra destinada al aparcamiento.
La suma de las promociones de La Orotava e Icod permitirá añadir 170 viviendas públicas en el norte de Tenerife.
Edificios paralizados desde la crisis inmobiliaria
El modelo aplicado por Visocan busca recuperar para uso residencial promociones que permanecían inacabadas o fuera del mercado.
El Gobierno de Canarias sostiene que esta opción permite ahorrar tiempo porque aprovecha estructuras y trabajos ya realizados. También evita ocupar nuevo suelo en las Islas y contribuye a rehabilitar zonas urbanas degradadas.
Según la información facilitada por la empresa pública, algunos de estos edificios llevaban años abandonados y habían sufrido actos vandálicos.
La incorporación de las promociones al parque público permitirá completar las obras pendientes y destinarlas a familias que necesitan acceder a una vivienda con una renta asequible.
Cuándo podrán entrar las familias
Una vez formalizadas las escrituras de compraventa, el departamento de Gestión de Viviendas de Visocan deberá completar los procedimientos administrativos correspondientes.
La empresa pública no ha precisado todavía una fecha concreta para la entrega de todas las viviendas. Su objetivo es que las familias adjudicatarias puedan ocuparlas lo antes posible.
Visocan fue fundada en octubre de 1977 y se encarga de promover y gestionar vivienda protegida en Canarias. Según los datos difundidos por la propia entidad, actualmente administra un parque superior a las 6.200 viviendas y cuenta con activos valorados en 373,5 millones de euros.