Los viticultores canarios esperan una cosecha “bastante buena”

El sector vitivinícola canario recupera el pulso en los viñedos. Al menos, las sensaciones son positivas. Tras unos años malos, la vendimia se presenta mucho mejor que las anteriores y va camino de la normalidad. Se espera una cosecha “bastante buena” con respecto a las precedentes, transmite Theo Hernando, secretario general de Asaga Canarias. “Parece que se ha recuperado la viña de ese estrés. Hemos tenido un invierno bueno. El anterior ya fue un poquito más moderado. Ha habido mucha humedad y lluvia. Las plantas han venido con bastante fuerza en su brotación. Las enfermedades fúngicas no están afectando demasiado, ni a la planta ni a la uva”.
En regiones como Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Andalucía, la recolección se ha adelantado más de veinte días sobre las fechas habituales. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) achaca esta situación a “los efectos del cambio climático”. A ello añade “la baja rentabilidad del viñedo”. Será una de las vendimias más tempranas que se recuerdan en la España peninsular, la que más en una década. Las temperaturas extremas del verano se están dejando sentir en la maduración de la uva. En la campaña de 2024-2025, del 1 de agosto al 31 de julio siguiente, se rozaron los 31 millones de hectolitros y para la de 2025-2026 se prevén 34 millones. En el conjunto del país se han llegado a producir 43 millones. La crisis en el consumo tampoco ayuda.
En Canarias ya ha empezado la recogida, con un anticipo si acaso de días o una semana a lo sumo (dentro del margen). “Lo que están sufriendo este año en la Península es lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, el año pasado”, ilustra el enólogo Juan Jesús Méndez, director de Bodegas Viñatigo y presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias. “Se ha revertido como consecuencia del giro en la tendencia del clima. Estamos comenzando ahora con las demarcaciones más precoces. Las primeras zonas fueron Lanzarote, a inicios de julio, y Fuerteventura, a mitad del mismo mes. Después de tanta sequía, las plantas se han recuperado y vuelven a su ritmo más lógico. También ha sido un año frío por lo general. El ciclo va más lento y nos estamos aproximando a lo que era habitual hace unos años. Lo fuerte de la vendimia será en septiembre, que en los últimos años se había adelantado casi un mes”.
La vendimia en Canarias es la más temprana de Europa. Arranca en julio en las zonas de costa más cálidas y se extiende a octubre o noviembre en los viñedos de mayor altitud. La temporada de 2025 deparó resultados pésimos, con un descenso medio de casi el 35%, reducciones superiores al 18% en la DOP Islas Canarias (algo más de 1,3 millones de kilos recolectados) y caídas de hasta el 33% en Tenerife. La de Tacoronte-Acentejo se caracterizó como una de las más raquíticas del siglo en la comarca norteña: desplome del 70% en determinadas explotaciones. Debido a las condiciones climáticas atípicas -temperaturas elevadas, escasez de lluvias y ausencia de frío-, la producción total no se alejó de los 402.000 kilos de uva. Esta vez, en el Consejo Regulador se muestran optimistas: “Según las previsiones, la cosecha va a ser superior a la del año pasado. Entonces hubo, para colmo, un ataque de mildiu importante”.
En las laderas sur del Teide, la DO Abona suele amontonar 1.200.000 kilos de uvas. Su estimación para 2026 se aproxima a esa cifra. La cantidad de 2025 se quedó en 738.000 kilos. Aquí, la mayoría de las viñas se ubican entre los 700 y los 1.000 y pocos metros, por lo que, en circunstancias no excepcionales, entre el 15 de agosto y 15 de septiembre está casi todo vendimiado. Los vientos alisios atenúan los rigores climáticos: “En los viñedos, aportan humedad, aminoran la temperatura del aire y crean un mar de nubes que protege las uvas del sol fuerte”. Soplan suspiros de alivio.
A pesar de la disminución en el volumen, la DOP Islas Canarias recolectó más uva que las cinco denominaciones comarcales de Tenerife juntas. “La planta estaba agotada”, expresa Juan Jesús Méndez. “Llevábamos acumulando muchos años de sequía y sufrían muchísimo. Estaban para sobrevivir y no para producir. Este año hay una mejoría del vigor gracias al agua”.
Ahuyentado el miedo a la filoxera de la vid, en las fincas permanece la cautela ojo avizor. “Los viticultores han estado encima del cultivo, vigilantes”, resalta Theo Hernando. “A finales de julio de 2025 se detectó el foco en Valle de Guerra, en plena vendimia. Se han localizado ejemplares sueltos; ninguno en terreno activo, sino en viñas abandonadas o en solares. De momento, yo creo que los viticultores y los bodegueros pueden estar tranquilos. Hay una mayor flexibilidad en cuanto al movimiento. Se ha actuado de una forma altamente responsable, profesional y eficiente, conscientes de que este insecto arrasó las viñas de gran parte de Europa en muy poco tiempo a finales del siglo XIX y principios del XX”. La campaña de prospecciones cerró con 4.435 inspecciones: 3.536 revisiones aéreas y 899 muestras del suelo.
Unas 135 variedades de uva han sido identificadas genéticamente en Canarias con estudios de ADN y análisis moleculares.