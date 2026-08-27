Vocal Sampling regresa a Canarias con su gran ‘orquesta de seis voces’

Vocal Sampling regresa a Canarias después de muchos años de ausencia. La formación cubana, considerada una de las propuestas vocales más originales surgidas de la isla caribeña, actuará el 6 de octubre (20.00 horas) en el Teatro Leal de La Laguna, dentro de una gira por el Archipiélago que permitirá reencontrarse con un público al que no visitaba desde hace años. Las entradas están disponibles en la taquilla y la web del teatro, así como a través de Tickety.es.
La aparente sencillez de la puesta en escena esconde el extraordinario universo sonoro que Vocal Sampling lleva construyendo desde hace más de tres décadas. Sobre el escenario, las voces de sus seis integrantes se transforman en bajos, percusiones, metales y líneas instrumentales hasta crear la sorprendente sensación de estar escuchando una auténtica orquesta cubana. Son, salsa, rumba, bolero, jazz y música popular contemporánea conviven en el espectáculo.