Xerach estrena ‘A dónde va el amor que no se da’, adelanto de su nuevo disco

No todos los amores necesitan llegar a suceder para dejar huella. Hay historias que se construyen desde la imaginación, desde una cama solitaria que ansía ser ocupada, futuros que nunca existieron y, aun así, terminan ocupando un lugar permanente en la memoria de cada uno. Ese territorio es el que explora Xerach en A dónde va el amor que no se da, el nuevo adelanto de ¿Tu me quieres? Yo te adoro, su segundo trabajo discográfico, que ya está disponible en todas las plataformas.
La grancanaria comparte por primera vez una canción con el alicantino Cuchilla Andante, en una colaboración en torno a la posibilidad. Lejos de hablar del final de una historia, el dúo pone el foco en aquello que nunca sucedió, reivindicando que también existe un amor que permanece en la imaginación y que, precisamente por no haberse consumado, conserva intacta toda su fuerza.
Con este nuevo lanzamiento, Xerach sigue desvelando ¿Tú me quieres? Yo te adoro, un trabajo que consolida una evolución marcada por el pop electrónico, la experimentación y una escritura que conecta con vivencias reales.