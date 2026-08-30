Yerai Martín, entrenador del CD Tenerife femenino: “Estoy convencido que en la plantilla hay jugadoras que darán un paso adelante”

DIARIO DE AVISOS pasó revista con el entrenador del CD Tenerife femenino, Yerai Martín, la última hora del representativo femenino que está a unas horas de debutar en la Liga F Moeve, en su visita al Estadi Johan Cruyff donde se verá las caras con el intratable y remozado FC Barcelona. El equipo tinerfeño puso el listón por las nubes la temporada pasada tras acabar cuarto en la Liga F Moeve y semifinalista de la Copa de la Reina. En esta pretemporada, en la que el Costa Adeje Tenerife Egatesa no conoció la derrota, lo más destacado fue la llegada de ocho futbolistas nuevas a la plantilla blanquiazul, y las salidas de jugadoras que dejaron huella en el club: Natalia Ramos (Liverpool FC), Paola Hernández (Servette), Sakina Ouzraoui (Madrid CFF) y Clau Blanco (Sevilla). El reto está en poder igualar o superar lo hecho el curso pasado, aunque el objetivo principal es cerrar la permanencia más pronto que tarde, en una competición que cada temporada sube como la espuma de nivel para convertirse en una de las Ligas más importantes del planeta fútbol femenino. En definitiva, se abre el telón en la máxima categoría del fútbol patrio femenino, y un equipo tinerfeño, el CD Tenerife femenino, volverá a competir con los más grandes.
¿Que valoración hace de la pretemporada?
“La valoración de la pretemporada es muy positiva. Hemos jugado partidos de preparación ante rivales de Liga F, cada partido nos ha exigido algo diferente, pero el equipo ha competido bien en todos ellos. También hemos podido probar distintos sistemas, y a la vez ver a distintas jugadoras en distintas posiciones sobre el terreno de juego”.
En cuanto al mercado, ¿la plantilla está cerrada o espera alguna incorporación de última hora?
“No podemos decir que la plantilla está cerrada, cuando aún el mercado está abierto. Cierto es que estamos muy contentos con las incorporaciones que hemos hecho. Fue un mercado bien trabajado y además con tiempo, lo que nos ha permitido poder contar con muchas jugadoras desde el primer día de pretemporada. A partir de ahí, siempre pueden surgir oportunidades de mercado y como siempre el club y la dirección deportiva estarán atentos a esas situaciones”.
¿Acusará el equipo la baja de Natalia Ramos, que la temporada pasada fue de las más destacadas?
“Natalia Ramos hizo una gran temporada, con un rendimiento muy alto, sobre todo en goles y asistencias. Le deseo toda la suerte del mundo en su nuevo proyecto (Liverpool), y espero haberle ayudado y sumado en el poco tiempo que pude entrenarla. A partir de ahí, es una nueva oportunidad para otras jugadoras, al igual que Natalia Ramos la temporada pasada dio un paso adelante, estoy convencido que hay jugadoras en la plantilla que esta temporada también lo harán”.
La cantera viene apretando fuerte y a Yerai no le tiembla el pulso a la hora de dar minutos y oportunidades a las más jóvenes.
“Lo he dicho en muchas ocasiones. El club cuenta con una cantera y un filial con jugadoras muy interesantes. Hemos tenido la oportunidad de contar con ellas durante la pretemporada, y estoy muy contento con el trabajo y el rendimiento que han aportado. También digo que cuando subimos a una jugadora es porque creemos que está preparada y le podemos dar continuidad. Hacerlas debutar por debutar, subirlas para luego volver a bajarlas no es positivo ni para la futbolista en el plano individual, ni para el equipo. Tenemos distintos casos como el de Bárbara Pola la temporada pasada y Noelia Salazar en ésta, que son un espejo para esas jugadoras de cantera. Aún así, me siento muy identificado porque a mi en su día me dieron la oportunidad siendo un entrenador joven, y muchas veces solo hace falta esa oportunidad para seguir trabajando y demostrar de lo que somos capaces”.
El próximo domingo arranca la Liga F. ¿Cómo llega el equipo al arranque contra el Barça?
“El equipo llega bien. Después de semanas de preparación en la pretemporada, ya tenemos ganas de volver a competir. Venimos de disfrutar de unos días libres para acabar de cargar las pilas de energía siendo conscientes de que esto arranca , y que luego la temporada hasta mayo o junio no acaba”.
¿Es preferible jugar ahora contra el Barça que los equipos aún no están al máximo de prestaciones o hubiese preferido a otro rival para empezar?
“Nunca sabes cual es el mejor momento para enfrentarse al FC Barcelona. Cierto es que cuando supimos que en la jornada primera nos correspondía visitar al Barça le vimos el lado positivo. El Barça en la jornada uno, diez o veintiuno es el vigente campeón de Liga, de Copa de la Reina y de Champions. Es cierto que en el comienzo de la competición ninguno de los dos equipos estaremos en lo máximo de nuestras prestaciones, así que lo encaramos como una oportunidad de arrancar la temporada en el campo del rival más exigente, y convencidas de que vamos a estar preparadas para competir el partido”.
¿Como cada año el objetivo es la permanencia, y una vez lograda licencia para soñar?
“Se trata de una temporada que será muy importante cuidar las expectativas. Entiendo que la temporada pasada fue magnífica con el cuarto puesto en Liga y semifinales en Copa de la Reina. Pero el objetivo tiene que ser claro: conseguir lo antes posible la permanencia, alcanzar los 30 puntos que nos la pueden garantizar, y a partir de ahí ser exigentes y ambiciosas pero sin perder nunca la humildad y el trabajo, que es el ADN de este club, y por ello lleva tantas temporadas en la élite”.
¿Continuará con la misma fórmula de alternar a ambas guardametas en la portería?
“En el apartado de la portería estoy muy satisfecho con el trabajo y el rendimiento de las cuatro porteras que han estado en la pretemporada. Además, las cuatro han tenido participación y minutos en los distintos partidos de preparación. A partir de ahí, todavía no se quien va a jugar el domingo en Barcelona con lo cual hablar de fórmulas futuras sería precipitado. Lo que sí, es que estoy tranquilo porque la portería del equipo está muy bien protegida”.
¿Qué mensaje desea transmitir a la afición de cara a la nueva temporada?
“Agradecerles el apoyo de la temporada pasada y animarles para que lo sigan haciendo. Son muy importantes para nosotras, siempre hay afición nuestra por la península en cualquier campo de la Liga, y sobre todo se les nota en el Heliodoro. Nos apoyan, nos animan, nos alientan…nosotras trabajaremos para que disfruten en el estadio, y darles muchas alegrías esta temporada. ¡Gracias afición!”.