Zálatta pone hoy en escena ‘El pretendiente ridículo’

Zálatta Teatro participa hoy (20.00 horas) en el I Festival Siglo de Oro Ciudad de La Laguna con la puesta en escena de El pretendiente ridículo, que recupera el espíritu del teatro de los siglos XVI y XVII a través del humor, el ingenio y la crítica.
La nueva cita dedicada a la difusión y puesta en valor del teatro clásico español se celebra hasta mañana domingo en el antiguo Convento de Santo Domingo, convertido en un corral de comedias.
La jornada de este sábado se inicia a las 19.00 horas, cuando el público será recibido por una ambientación del Siglo de Oro. Uno de los atractivos serán los photocalls temáticos, donde los asistentes podrán transformarse en personajes de la época. A continuación, Miguel Ángel Jerez leerá un manifiesto, antes de dar paso a Imprudentes Teatro y a la mencionada representación de El pretendiente ridículo, a cargo de Zálatta.
La ambientación musical de Raquel Tejerina y Timaginas Teatro, la compañía tinerfeña que organiza el festival, con una selección de entremeses de Miguel de Cervantes y Lope de Vega, despedirán el sábado.
Mañana domingo, de nuevo a partir de las 19.00 horas, volverá a subir al escenario Imprudentes Teatro, mientras que la Fundación Siglo de Oro interpretará Los sonetos de Lope. Timaginas cerrará la programación del festival con su producción La farsa del Siglo de Oro.