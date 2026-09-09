Accidente en el acceso al Centro Comercial La Villa

Un turismo y una guagua de Titsa han colisionado en los accesos al Centro Comercial La Villa, en La Orotava, suceso que provoca, a esta hora del día, importantes retenciones en la zona.
A falta de valoración oficial, no hay que lamentar daños personales de importancia, mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar para poder restablecer el tráfico a la mayor brevedad posible.
Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que se encuentren en estos momentos por las proximidades.
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