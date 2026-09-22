Aparatoso accidente en la TF-1: una persona en estado crítico

Un hombre de 35 años está en estado crítico tras la colisión de dos vehículos en la TF-1, a su paso por el municipio de Candelaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.
El accidente se produjo a las 22.35 horas de este lunes, 21 de septiembre. Tras recibir la alerta, el 112 movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife y Guardia Civil.
Los sanitarios atendieron en el lugar a un hombre de 35 años que presentaba politraumatismos de carácter crítico. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.
El segundo afectado, un hombre de 29 años, sufrió politraumatismos de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Bomberos aseguraron los dos vehículos
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife acudieron al lugar del accidente y se encargaron de asegurar los vehículos implicados antes de colaborar con el resto del dispositivo de emergencias.
El Servicio de Urgencias Canario había movilizado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para atender a los dos afectados.
La Guardia Civil también intervino en el operativo y sus agentes instruyeron el correspondiente atestado para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.