Muere un hombre tras el vuelco de un vehículo en Lanzarote

Un hombre ha fallecido tras el vuelco de un vehículo en la carretera LZ-2, en el municipio de Tías, en Lanzarote. El ocupante salió despedido del habitáculo y fue localizado en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.
El accidente se produjo a las 22.16 horas de este lunes, 21 de septiembre. Tras recibir una alerta por el vuelco, la sala operativa del 112 activó a Protección Civil, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.
El ocupante salió despedido del vehículo
Cuando los primeros recursos llegaron al lugar, efectivos de Protección Civil extinguieron un conato de incendio declarado en el vehículo.
Los servicios de emergencia comprobaron entonces que el único ocupante había salido despedido del interior del habitáculo como consecuencia del accidente y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los efectivos comenzaron inmediatamente a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los bomberos del Consorcio de Lanzarote también participaron en la atención al afectado y colaboraron con el resto de los recursos desplazados.
El Servicio de Urgencias Canario movilizó hasta la LZ-2 una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
Pese a las maniobras de reanimación realizadas, a la llegada de los recursos sanitarios el personal del SUC confirmó el fallecimiento del hombre.
La Guardia Civil acudió igualmente al lugar del accidente y sus agentes se encargaron de realizar el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del vuelco.