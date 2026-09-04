Arranca el curso en los cines

Esta semana destacan varias novedades que llegan a las salas pisando fuerte: el cine español está presente con Cronos, sobre el dispositivo activado tras el atentado de 2017 en Barcelona, y el thriller psicológico Enjambre; el terror llega con Black Box: Vuelo 298 y Dulce sabor a muerte; hay hueco para el thriller de espías con La conspiración del cuervo, y se suman otros dos títulos internacionales, el drama italiano Cinco segundos y la comedia de animación para adultos Jim Queen.
Barcelona, 17 de agosto de 2017: un atentado en Las Ramblas activa el dispositivo Cronos, una operación policial contrarreloj para cazar a los responsables antes de que vuelvan a actuar. Durante 124 horas de tensión, confusión y dolor, policías, bomberos y ciudadanos viven cuatro días que marcan a la ciudad y dejan heridas abiertas. Dirigida por Fernando González Molina y con guion de Alberto Marini, Cronos reconstruye esos días a partir de testimonios reales y un reparto coral encabezado por Enric Auquer y Diana Gómez.
En Enjambre, Lluc llega a Malpàs, una aldea aislada que parece una comunidad utópica, pero bajo sus normas estrictas se esconde un sistema fanático que prioriza el grupo sobre la libertad individual. Cuando intenta recuperar su autonomía, descubre el reverso oscuro de esta colmena humana: secretos, control y una atmósfera asfixiante que convierte la convivencia en una trampa. En su debut en ficción, el director Óscar Bernàcer firma un thriller rural psicológico con Pablo Molinero y Cristina Fernández Pintado al frente de un reparto que incluye a Pablo Derqui y María Maroto.
Cine de terror
En Black Box: Vuelo 298, la ruta de Nueva Orleans a Seattle se convierte en pesadilla cuando el avión sufre un accidente y desata un misterio sobrenatural inexplicable. Las grabaciones recuperadas entre los restos revelan que lo que vivieron los pasajeros escapa totalmente a la razón humana y convierte la catástrofe en una historia de terror más allá de la lógica. Steven Quale, conocido por Destino Final 5 y En el ojo de la tormenta, dirige este inquietante thriller basado en el cortometraje de terror y ciencia ficción Vessel, escrito por los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things.
Para los aficionados al cine de terror más extremo, aterriza Dulce sabor a muerte, lo nuevo de Eli Roth, el director detrás de Hostel y Cabin Fever. Con mucho humor negro, sangre y tripas, está ambientada en un idílico pueblo vacacional en el que un misterioso heladero desata una maldición que convierte a los niños en asesinos y desencadena una cadena de muertes brutales y macabras entre los adultos.
Otros estrenos
Dirigida por la cineasta polaca Kasia Adamik y basada en un relato de la ganadora del Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, La conspiración del cuervo es un thriller de espías de la Guerra Fría protagonizado por Lesley Manville y Tom Burke.
Tras lograr cuatro nominaciones a los Premios David di Donatello en Italia, también se estrena en cines españoles Cinco segundos, el nuevo drama social con toques de humor y redención del aclamado director italiano Paolo Virzì, conocido por títulos como Locas de alegría y El capital humano.
Además, llega Jim Queen, la irreverente y emotiva comedia de animación para adultos de Nicolas Athané y Marco Nguyen, una de las grandes sorpresas de la sección Midnight Screenings del último Festival de Cannes. La película utiliza la fantasía y el humor provocador para hablar de identidad, diversidad, prejuicios dentro y fuera de la comunidad LGTBIQ+ y la importancia de la empatía frente al miedo a lo diferente.