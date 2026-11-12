Ritmos Handmade estrena ‘Marimband’, de Agustín Ramos, en el Lago Martiánez

El Festival Internacional de Percusión Ritmos Handmade celebra hasta el domingo su novena edición en el Lago Martiánez de Puerto de la Cruz. Conciertos, clases magistrales, talleres de mediación artística, experimentación sonora y propuestas inclusivas conforman la agenda que se despliega en el Lago Martiánez, con la Sala de la Isla y la Sala Andrómeda como espacios principales para la programación formativa y los conciertos. El acceso es libre hasta completar el aforo.
La jornada inaugural de hoy jueves está protagonizada por el percusionista, director y docente Miguel Ángel Expósito, quien impartirá (16.30 horas) la clase magistral Dirección de banda desde la mirada del percusionista. Posteriormente (20.30 horas) dirigirá un concierto de la Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo y alumnado de percusión de la Escuela Municipal de Música de Puerto de la Cruz como intérpretes solistas.
Uno de los momentos destacados será el estreno mundial de Marimband, una composición de Agustín Ramos escrita para marimba y banda. Este estreno incorpora una nueva obra al repertorio para percusión y banda y refuerza la dimensión del festival como espacio para la creación y difusión de nuevas propuestas musicales.
CARLOTA CÁCERES
La percusión contemporánea toma mañana el protagonismo con Carlota Cáceres, quien ofrece una clase magistral (16.30 horas) y un concierto (20.30 horas) en torno a las posibilidades expresivas y creativas de la percusión contemporánea. El sábado es el turno del jazz con Marc Miralta, baterista, vibrafonista y compositor. Su participación incluye, asimismo, una clase magistral (16.30) y un concierto (20.30 horas) junto a los canarios Diego Jiménez, Samuel Labrador, Agustín Buenafuente y Sergio Díaz.
La clausura del domingo reúne a dos generaciones de percusionistas vinculados a la tradición afrocaribeña: el venezolano Roberto Quintero y el cubano Alex Miguel. La jornada se inicia (16.30 horas) con un taller en la Sala de la Isla y culmina (20.30 horas) con un espectáculo en el que también participan Alexander Ramos, Álvaro Flores, Wilmer Rodríguez y Virginia Guantanamera.
Para conocer la programación al completo del festival se puede acudir al enlace web https://ritmoshandmade.com/programa-2026/.