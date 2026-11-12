El documental ‘Inadaptados. Rock and roll desesperado’ se exhibe en Tenerife

El documental Inadaptados. Rock and roll desesperado, de José María de Páiz, se estrena en Tenerife en el marco del festival DocuRock. La película, de 71 minutos de duración, se proyecta este jueves, a partir de las 20.30 horas, en el santacrucero Equipo PARA. La entrada es libre, hasta completar el aforo.
La película hace un recorrido por la historia de la banda de Lanzarote Inadaptados. El grupo punk canario Inadaptados despliega sobre el escenario una energía arrolladora que bien pudiera situarlos, sin complejos, en la órbita de cualquier gran escena alternativa de América o Europa. Desde el Archipiélago, y más concretamente desde el municipio de Arrecife, en Lanzarote, irrumpen como una anomalía necesaria. Punk, psycho, garaje… son etiquetas que se quedan cortas ante una propuesta visceral y sin concesiones que ellos mismo resumen con una sonrisa: “Simplemente hacemos rock and roll”.