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Un hombre, herido grave tras ser atropellado por una guagua

El afectado, de 56 años, sufrió un traumatismo en una pierna y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Insular de Gran Canaria
Un profesional del 112 Canarias durante su trabajo en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
Un profesional del 112 Canarias durante su trabajo en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. | DA
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Un hombre de 56 años ha resultado herido grave tras ser atropellado por una guagua en Gran Canaria durante la noche de este domingo, 6 de septiembre. El accidente se produjo en la avenida de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El atropello tuvo lugar a las 23.19 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió una alerta que comunicaba que un peatón había sido alcanzado por una guagua en esta vía del sur de Gran Canaria.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias activó al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Policía Local.

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Trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria

El coordinador sanitario del SUC movilizó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

A la llegada de los recursos de emergencias, los sanitarios atendieron al afectado, un hombre de 56 años que presentaba inicialmente un traumatismo grave en una extremidad inferior.

Después de ser inmovilizado y estabilizado, el herido fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de regular el tráfico en la avenida de Gran Canaria y realizaron el correspondiente atestado.

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