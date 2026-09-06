Giro en el caso de la mujer detenida por atropellar a su pareja: él queda investigado por violencia machista

El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha dejado en libertad provisional a la mujer de 25 años detenida tras atropellar a su pareja en Elciego (Álava). El hombre, por su parte, ha quedado investigado por un presunto delito de violencia de género ante la posible existencia de una “agresión mutua”, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
La decisión judicial supone un giro respecto a la situación inicial del caso. La Ertzaintza había detenido el sábado a la joven como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia doméstica, después de atribuirle el atropello de su pareja con un vehículo.
Tras pasar este domingo a disposición judicial, la mujer se acogió a su derecho a no declarar. El juzgado acordó su libertad provisional y, inicialmente, le atribuye un presunto delito de lesiones agravadas.
El hombre también queda investigado
El varón atropellado ha pasado también a tener la condición de investigado.
Según las fuentes del TSJPV citadas por Europa Press, se investiga la posible comisión de un delito de violencia de género porque “supuestamente existió una agresión mutua” entre ambos.
La causa continuará ahora su instrucción en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, que deberá esclarecer las circunstancias previas y posteriores al atropello.
El atropello ocurrió a primera hora del sábado
Los hechos comenzaron pasadas las 07.30 horas del sábado 5 de septiembre en Elciego. La Ertzaintza recibió un aviso por el atropello de un hombre y desplazó hasta el lugar una patrulla de seguridad ciudadana.
Varios testigos facilitaron a los agentes una descripción del vehículo presuntamente implicado. El herido fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital de Txagorritxu.
Poco antes de las 10.00 horas, agentes de la comisaría de Laguardia localizaron un turismo que coincidía con la descripción facilitada y que presentaba daños compatibles con un atropello.
De forma paralela, agentes de Tráfico acudieron al hospital para conocer el estado del herido. Allí identificaron a su pareja sentimental, que permanecía junto a él.
Tras entrevistarse con ambos, la Ertzaintza atribuyó inicialmente a la mujer la presunta autoría del atropello y procedió a detenerla. El vehículo utilizado era de su propiedad, según informó entonces el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
De intento de homicidio a lesiones agravadas
La calificación provisional también ha cambiado tras la comparecencia judicial.
La mujer fue detenida inicialmente por un supuesto homicidio en grado de tentativa, pero el juzgado apunta por ahora a un delito de lesiones agravadas.
Esto no supone una resolución definitiva del caso. La investigación continuará para determinar qué ocurrió entre ambos, las circunstancias del atropello y la posible responsabilidad penal de cada uno.