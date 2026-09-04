Hamburguesas, DJs y premios de 500 euros: el Burger Fest llega este fin de semana a La Palma

El Burger Fest Canarias 2026 llega este fin de semana a Santa Cruz de La Palma con más de 15 restaurantes de distintas islas, 10 actuaciones y sesiones de DJ y una competición para elegir las mejores hamburguesas del festival. La cita se celebra los días 4, 5 y 6 de septiembre en el recinto portuario de la capital palmera.
La propuesta combina gastronomía, producto local, música y ocio durante tres jornadas. Los asistentes podrán probar diferentes hamburguesas y otras propuestas gastronómicas, con opciones adaptadas a distintas preferencias alimentarias.
El recinto contará con una zona vegana, otra 100 % sin gluten y un espacio dedicado a los productos dulces. También habrá una selección de cervezas artesanas.
Música en directo y sesiones de DJ
La programación musical comenzará este viernes, 4 de septiembre, a las 18:00 horas con Moni Loft. La actuación se prolongará hasta las 22:00 horas.
A continuación, entre las 22:00 y las 00:00 horas, será el turno de The Miracle, banda tributo a Queen.
El sábado 5 de septiembre, la actividad arrancará a las 14:00 horas con Graja Sound. Después pasarán por el escenario Las Mellizas y Beat Creator.
La jornada del sábado terminará con Serial Killerz, que actuará entre las 22:00 y las 00:00 horas.
El domingo 6 de septiembre, la programación comenzará a las 14:00 horas con Monter Reina. Después llegarán Franky Fusion, MCR Selector & Eva Olvido y Manik Omio del Sur.
La última sesión correrá nuevamente a cargo de Graja Sound, que pondrá el cierre musical al festival.
Premio de 500 euros para la mejor hamburguesa
La gastronomía tendrá también un componente competitivo. Las diferentes propuestas participantes optarán a varios premios económicos.
La mejor burger del festival recibirá 500 euros. La segunda clasificada obtendrá 300 euros y la tercera, 150 euros.
Además, el público podrá elegir su hamburguesa favorita. La denominada Burger del Público tendrá un premio de 150 euros.
El concurso convierte así la degustación de las distintas propuestas en uno de los principales atractivos de esta edición del Burger Fest Canarias.
Cuándo y dónde es el Burger Fest Canarias 2026
El Burger Fest Canarias 2026 se celebra los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Recinto Portuario de Santa Cruz de La Palma.
El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el área de Comercio del Gobierno de Canarias y Turismo de Canarias, según la información facilitada por la organización.
La cita busca reunir durante tres días a residentes y visitantes en torno a las hamburguesas, el producto canario, la música y diferentes actividades de ocio.