La hamburguesería canaria 200 Gramos abre su primer restaurante en Santa Cruz de Tenerife

La hamburguesería canaria 200 Gramos ya ha abierto su nuevo establecimiento en el centro comercial Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife. El restaurante ocupa 120 metros cuadrados y supone la primera apertura de la marca en la capital tinerfeña. Con su llegada, la zona de restauración del complejo alcanza el 100 % de ocupación, con 22 locales.
Este es el segundo establecimiento de 200 Gramos en Tenerife, después del situado en la calle Herradores de La Laguna. La cadena, nacida en Gran Canaria en 2014, continúa así su expansión por las Islas.
La nueva hamburguesería se incorpora a una oferta gastronómica que durante el último año también ha sumado establecimientos como Texas Ribs, Goiko, Tasty Poke y Chido.
La expansión de 200 Gramos en Tenerife
La llegada de 200 Gramos a Santa Cruz culmina un proyecto que la compañía comenzó a preparar en 2024. Ese año, su consejero delegado y cofundador, Javier Kuhnel, confirmó la intención de la empresa de abrir un establecimiento en la capital.
La firma ya estaba presente en Tenerife mediante una cocina destinada inicialmente a los pedidos a domicilio en La Laguna. La apertura de su primer restaurante en la Isla quedó pendiente de la licencia municipal y de las obras de reforma.
Ese establecimiento se encuentra en la calle Herradores de La Laguna y se convirtió en el primer restaurante de 200 Gramos en Tenerife.
La cadena había anunciado anteriormente su intención de ampliar su presencia en la Isla. Ahora, con la apertura de su local en Meridiano, cuenta con dos establecimientos físicos en Tenerife.
22 locales de restauración en Meridiano
La apertura de 200 Gramos permite completar la zona de restauración del centro comercial Meridiano, según ha informado el complejo en un comunicado.
El centro comercial fue inaugurado en 2003 y dispone de 32.200 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Su oferta comercial incluye 90 tiendas, 22 establecimientos de restauración y 11 salas de cine.
Meridiano cuenta además con un aparcamiento subterráneo con 2.000 plazas.
Entre las últimas incorporaciones a su oferta gastronómica figuran Texas Ribs, Goiko, Tasty Poke y Chido, con propuestas que abarcan hamburguesas, cocina americana, comida mexicana y poke.
La apuesta de la cadena canaria por las hamburguesas
200 Gramos nació en Gran Canaria en 2014 y ha construido su propuesta alrededor de las hamburguesas. Entre sus creaciones figuran opciones como La Canaria Be Happy, Trufas Tu Furius y Back To Burger.
La compañía utiliza además el lema #RespectTheBurger para definir su propuesta gastronómica.
Su desembarco en Tenerife comenzó con el servicio a domicilio y continuó con la apertura de su restaurante en La Laguna. La llegada ahora a Santa Cruz de Tenerife amplía la presencia física de la marca en la Isla.