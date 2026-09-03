Campos cree que Asián evidencia la “farsa” de la unidad de CC y el PP

El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, interpreta que la ausencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana demuestra que la unidad entre CC y PP en el Gobierno canario es una “farsa absoluta”.
Campos recuerda que Asián tampoco acudió a la anterior convocatoria, finalmente aplazada a finales de julio, y le parece especialmente significativa esta segunda, después de que el vicepresidente autonómico y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, admitiera que la consejera no habría asistido aunque hubiese estado disponible. “Una de dos: o esta consejera se gobierna sola, o es una farsa absoluta esa unión”, comenta el dirigente de NC-BC.
Campos cuestiona que el PP canario respalde “realmente” la posición del Ejecutivo regional sobre el nuevo modelo de financiación y reta a sus seis diputados a apoyarla en el Congreso.