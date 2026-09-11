Cine fantástico, comedia y thrillers copan la cartelera

Desde hoy viernes encontraremos en los cines españoles nuevas propuestas como Prácticamente magia 2, la comedia familiar Un plan perfecto, los thrillers psicológicos El nido y Mother’s Baby (La semilla), la road movie Lionel y la nueva aventura de Detective Conan.
Casi 28 años después, Sally y Gillian Owens, interpretadas por Sandra Bullock y Nicole Kidman, vuelven para hacer frente a la oscura maldición que amenaza con destruir para siempre a su familia de brujas. Así, una nueva generación descubre el peligroso hechizo que les impide ser felices en el amor, desatando una aventura llena de caos, romance gótico y magia a la luz de la luna. Dirigida por Susanne Bier y con guion de Akiva Goldsman, Prácticamente magia 2 suma caras nuevas como las populares Joey King, de El stand de los besos, y Maisie Williams de Juego de tronos.
Los Ibáñez son una familia al borde del desahucio, arruinados y sin ilusión, hasta que descubren en su sótano un túnel cavado para robar el banco de enfrente. Con la ayuda de un veterano ladrón retirado deciden dar el golpe de sus vidas, pero trabajar en equipo se convierte en un caos lleno de situaciones disparatadas. Dirigida por María Pulido y protagonizada por Jordi Sánchez, Leo Harlem, Raquel Guerrero y Ernesto Sevilla, Un plan perfecto se presenta como la comedia familiar de la semana.
En El nido, Marta vive obsesionada con proteger a su familia del mundo exterior y mantiene encerrados en casa a su madre y a su hijo, en un refugio que ella misma ha convertido en prisión. Todo parece bajo control hasta que llega Velasco, un hombre capaz de despertar en Marta la oscuridad que esconde dentro. Michelle Jenner, Luisa Gavasa, Pablo Derqui y el debutante Dylan Radley protagonizan este thriller psicológico dirigido por Hugo Stuven.
También para los aficionados al cine de terror llega Mother’s Baby (La semilla), un thriller dirigido por Johanna Moder que tuvo su première mundial en la Berlinale y formó parte de la sección oficial del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera 2025. En esta propuesta, Julia, una exitosa directora de orquesta, se somete a un tratamiento experimental de fertilidad y, tras un parto complicado, comienza a dudar de si el bebé que ha traído a casa es realmente suyo.
Otros estrenos
Lionel, ópera prima de Carlos Saiz, parte de una historia singular: una familia real se interpreta a sí misma en una ficción inspirada en sus propias vidas, a través de un viaje por carretera desde Murcia a Francia que pone en primer plano las relaciones, los afectos, las ausencias y todo aquello que padres e hijos no siempre saben decirse. Cuenta con una estética trash y una banda sonora en la que destacan temas como Falta Sentimiento (Carolina Durante) o Reservado el cielo (Sen Senra), entre otros.
Y para los fans del anime, Detective Conan regresa con El ángel caído de la carretera, la película número 29 de la saga creada por Gosho Aoyama en 1994, disponible en versión original con subtítulos. Conan, Ran, Sonoko y Kogoro se ven arrastrados a una vertiginosa persecución entre Yokohama y Tokio, donde una “Black Angel” sembrando el caos desata un misterio de acción al límite.