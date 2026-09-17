Coca-Cola celebra 70 años en Canarias con una visita institucional a su planta de Tacoronte

Coca-Cola Europacific Partners cumple 70 años de presencia en Canarias, una trayectoria vinculada a la evolución del tejido industrial, empresarial y social del Archipiélago. Con motivo de este aniversario, la compañía ha recibido la visita del vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, a su planta de Tacoronte.
Durante la visita, Manuel Domínguez estuvo acompañado por la gerente de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners, Beatriz Codes, y el jefe de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad Canarias, Víctor Morales, quienes le guiaron por las instalaciones y le mostraron la evolución de la planta a lo largo de sus casi tres décadas de actividad, así como los principales proyectos que la compañía desarrolla actualmente en materia de desarrollo local y sostenibilidad.
Manuel Domínguez, destacó el valor de la actividad industrial y logística de Coca-Cola, que suma ya siete décadas de presencia en las islas y “constituye un ejemplo de arraigo, innovación y compromiso con el desarrollo del Archipiélago”. En este sentido, subrayó la contribución de la compañía a la generación de empleo, con cerca de 6.938 puestos de trabajo directos e indirectos, así como su impacto en la red empresarial y comercial canaria, integrada por más de 17.700 establecimientos y responsable de 433 millones de euros de valor añadido para la economía isleña.
Asimismo, el vicepresidente resaltó “el esfuerzo de la empresa en materia de sostenibilidad, economía circular y protección del medio ambiente, especialmente a través de la reducción del consumo de agua, la recuperación de espacios costeros y programas como Mares Circulares”.
El centro de producción de Coca-Cola Europacific Partners en Canarias
La planta de Coca-Cola Europacific Partners en Tacoronte, inaugurada el 19 de noviembre de 1997, abarca una superficie de 53.600 m² y cuenta con un manantial propio, el pozo Kristal, que suministra agua para la producción. Durante el recorrido los participantes en la visita conocieron los diferentes departamentos que integran la planta y las iniciativas y procesos que la compañía ha puesto en marcha para mejorar la eficiencia de sus operaciones y reducir su impacto ambiental.
En los últimos años, se han invertido 24 millones de euros para mejorar la operativa y avanzar en la gestión sostenible, ya que Coca-Cola Europacific Partners se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en 2040, con un objetivo intermedio de reducir un 30% sus emisiones en toda la cadena de valor para 2030.
Actualmente, la planta cuenta con cinco líneas de producción: PET, vidrio retornable, latas, bag-in-box y KEG para hostelería. Se caracteriza por su gran flexibilidad para servir al mercado canario y tiene una capacidad de almacenamiento de 30.000 pallets, 11 muelles y una velocidad de carga de 100 camiones al día.
Por su parte, Beatriz Codes repasó algunas de las iniciativas que impulsa Coca-Cola para fortalecer el tejido social y económico, siempre trabajando en colaboración con las administraciones públicas locales y entidades expertas. “En el ámbito social, destacan programas como GIRA Mujeres, que ha contado desde su creación hace 9 años con la participación de 363 mujeres canarias. También es el caso de GIRA Jóvenes, proyecto que ha dado formación a 31 jóvenes de las islas”, detalló.
Además, Coca-Cola Europacific Partners colabora con bares y restaurantes para ayudarles a reducir su huella de carbono a través de Hostelería #PorElClima. “Ya hay más de 949 establecimientos canarios adheridos a esta iniciativa, dentro de los más de 19.000 locales implicados a nivel nacional”, valoró Codes.