Fin a los cortes en la TF-5: ya hay fecha de reapertura entre Icod y El Tanque

La TF-5 entre Icod de los Vinos y El Tanque recuperará la circulación este viernes por la noche, una vez concluyan los trabajos de rehabilitación del firme ejecutados durante las últimas dos semanas.
La actuación ha afectado a aproximadamente 11 kilómetros de carretera y ha permitido renovar unos 60.000 metros cuadrados de pavimento, según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife.
Hasta que se produzca la reapertura, continúan vigentes los desvíos establecidos por las carreteras TF-42 y TF-82.
Qué tramo de la TF-5 ha estado cerrado
Las obras se han desarrollado en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 50+900 y 62+200, entre Icod de los Vinos y El Tanque.
El cierre comenzó el pasado 30 de agosto. Durante las primeras jornadas, los trabajos se ejecutaron en horario nocturno, entre las 22.00 y las 06.00 horas. A partir del 1 de septiembre fue necesario mantener también restricciones durante el día por las características de los trabajos.
La restricción ha afectado también a los accesos de Icod de los Vinos, en la zona de Buen Paso, El Tanque y el enlace hacia El Amparo.
Qué trabajos se han realizado
La intervención comenzó con labores de fresado, rehabilitación y regularización del firme.
Posteriormente se aplicó una capa de microaglomerado en frío de unos cinco milímetros de espesor, destinada a renovar la superficie de la carretera y mejorar la adherencia de los vehículos.
Este tipo de material necesita determinadas condiciones ambientales para su aplicación y consolidación, lo que obligó a organizar los trabajos en diferentes fases y mantener temporalmente el cierre durante parte del día.
En total, la actuación ha abarcado aproximadamente 60.000 metros cuadrados de firme a lo largo de unos 11 kilómetros.
Cuándo volverá a abrir la TF-5
La previsión es que la circulación quede restablecida este viernes por la noche, una vez terminen los últimos trabajos pendientes.
Hasta entonces, los conductores deberán continuar utilizando preferentemente como alternativas las carreteras TF-42 y TF-82.
La reapertura permitirá recuperar la circulación habitual en este tramo de la TF-5 que conecta Icod de los Vinos con El Tanque y forma parte del eje viario hacia el noroeste de Tenerife.