El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un nuevo paso administrativo para transformar la costa del barrio de Añaza en una nueva zona de baño para el municipio. La Comisión Municipal de Evaluación Ambiental acordó el pasado 5 de noviembre admitir a trámite el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado La Mareta, con el cual el Consistorio capitalino busca la recuperación de esta parte del litoral del distrito Suroeste como espacio de baño.
El expediente, que fue ayer publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha sido impulsado a través de la unidad de Evaluación Ambiental del Servicio de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, con el objetivo de rehabilitar este tramo del frente costero y habilitarlo de forma segura para el uso ciudadano.
En cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Evaluación Ambiental, el órgano municipal ha determinado someter el documento ambiental del proyecto a un periodo de consulta dirigido tanto a las administraciones públicas afectadas como a las personas interesadas. Para ello, se ha establecido un plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la solicitud del informe.
La Mareta, que ya dispone de autorización de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, cuenta con una inversión prevista de 16 millones de euros para su ejecución, lo que permitirá transformar esta zona costera entre Añaza y Acorán en un gran charco ubicado frente a la actual explanada de aparcamientos del muelle de Añaza, así como una nueva playa y una zona deportiva y otra de restauración, contribuirán a ampliar la oferta de ocio y esparcimiento en el Suroeste Se trata de un proyecto que regenerará la plataforma costera, introduciendo el mar en el entorno y generando una nueva playa hacia la zona sur.