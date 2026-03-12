Luz verde a una nueva zona de baño en Añaza: así será la ‘nueva Radazul’ de Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias ha avalado la intención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de crear una futura zona de baño en Añaza, conocida como La Mareta. Un proyecto, con una inversión prevista de 16 millones de euros, mediante el cual un gran charco frente a la actual explanada de aparcamientos del muelle de Añaza, así como una nueva playa y una zona deportiva y otra de restauración, contribuirán a ampliar la oferta de ocio y esparcimiento en el Suroeste.
El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, ha logrado el compromiso del departamento regional para dar viabilidad a este nuevo espacio destinado al baño en el litoral capitalino, un acuerdo alcanzado tras una reunión celebrada el pasado martes, en la que, además, dicho departamento regional se encargará de tramitar el proyecto y de la solicitud de la concesión completa de ese espacio ante la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.
Al respecto, Tarife explicó que tras presentar la iniciativa y lograr la viabilidad para su ejecución, “se nos han solicitado presentar el proyecto básico de La Mareta, por lo cual los arquitectos ya están trabajando en ello con la intención de que esté acabado el próximo mes de junio y pueda remitirse en julio al Estado para lograr los permisos necesarios”.
Aparcamientos
El también primer teniente de alcalde capitalino detalló que “se trata de un proyecto que regenerará la plataforma costera, introduciendo el mar en el entorno y generando una nueva playa hacia la zona sur, parecida a las que existe en Radazul.
Además, se fomentará un gran espacio de mar protegido por diques que permitirán nadar con tranquilidad, ello unido a una zona de solárium, otra con sombra, una cafetería, y un espacio destinado a servicios municipales como socorrismo, limpieza o mantenimiento de parques y jardines.
Aparte, habrá un espacio habilitado para 150 plazas de aparcamientos y una glorieta en la cabecera de los aparcamientos que permitirá el desplazamiento del transporte público hasta la zona”.
Tarife hizo hincapié en que “es una gran oportunidad para que los 50.000 vecinos del Suroeste y, por ende del resto del municipio, puedan disfrutar de un nuevo espacio de baño. Un proyecto con el que estamos muy ilusionados, pues constituye esas iniciativas que cambian y mejoran la ciudad”.
Financiación
“Una vez se entregue el proyecto básico, el siguiente paso será que se solicite a Costas a nivel nacional la concesión del espacio, luego el trámite ambiental, que lo gestionará Costas de Canarias, y a partir de ahí, sacar a licitación la obra para la que habrá que asegurar financiación necesaria, implicando al Gobierno del Estado, al de Canarias, al Cabildo y, por supuesto, al Ayuntamiento chicharrero”, matizó Tarife.
La intención, recalcó, es recuperar este enclave costero para uso público, por lo que “vamos a trabajar en un convenio entre las cuatro administraciones para alcanzar el objetivo principal, que es que por fin Añaza tenga un litoral digno y a la altura de los vecinos”.
Por ello, subrayó el edil, “en paralelo ya se está trabajando en la consecución de otros dos hitos fundamentales para la costa de Añaza y Acorán, que se conseguirán este mismo año. Por una parte acabar con los vertidos al mar y, por otra, la demolición del mamotreto”.
En este sentido, Tarife puntualizó que “ya se están haciendo obras para tratar las aguas negras, para que acaben en la depuradora y no en el mar, mientras que con el mamotreto ya se ha publicado la expropiación de esta infraestructura abandonada en Añaza y se están dando los pasos para que sea de titularidad municipal”.