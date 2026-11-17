El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife logró sacar adelante ayer el presupuesto general para 2027, cifrado en un total de 388,2 millones de euros. Durante un tenso pleno extraordinario, la Corporación aprobó inicialmente sus cuentas para el próximo ejercicio con los votos a favor del grupo de gobierno (CC y PP) y del concejal no adscrito, Juan Manuel Hermoso, mientras que PSOE y Vox votaron en contra tras criticar que “se da la espalda” a problemas de la ciudadanía, como la vivienda.
El presupuesto, que previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2027, implica un incremento del 1,8% respecto al ejercicio anterior y contempla 57,4 millones de euros en inversiones: 8,6 millones destinados a la renovación y mejora de las vías públicas, los 2,8 millones para el parque inclusivo Santa Catalina, en La Gallega, y los 1,1 millones previstos para las mejoras en la playa de Las Teresitas. Además de un incremento en las principales áreas como Servicios Públicos, que contará con 57,15 millones, lo que supone un incremento de 4,3 millones; Seguridad y Movilidad, que dispondrá de 55,72 millones,3,56 millones más que en 2026; o 7,3 millones para políticas de fomento del empleo.
Respecto al ámbito social, el presupuesto consolida la protección de las familias y la dinamización económica con un incremento del 8,2% en las políticas de protección y promoción social, alcanzando los 57,2 millones de euros. De esta cuantía, 45,9 millones se destinan directamente a servicios sociales y promoción social, mientras que 7,3 millones se reservan para el fomento del empleo, situando las necesidades de la ciudadanía en el centro de la planificación municipal.
Asimismo, las cuentas contemplan 57,4 millones de euros en inversiones reales orientadas a transformar el día a día de los barrios. Entre las actuaciones más destacadas figuran los 8,6 millones destinados a la renovación y mejora de las vías públicas, que incluyen la repavimentación de la calle Santiago y la continuidad de los trabajos en calles emblemáticas.
Por su parte, Educación, Cultura y Deportes contarán con una dotación conjunta de 61,1 millones de euros, distribuidos en 13,3 millones, 27,1 y 16,7, respectivamente. Las cuentas incluyen también la continuidad de proyectos estratégicos para la ciudad, como el parque Cultural Viera y Clavijo y la rehabilitación del Teatro Guimerá, además de las actuaciones previstas en materia de vivienda, infraestructuras, movilidad y servicios públicos.
Asimismo, una de las novedades organizativas del presupuesto es la incorporación de los créditos del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) a las cuentas de la propia entidad matriz, una vez aprobado por el Pleno el proceso de disolución e integración del organismo, con efectos a 1 de enero de 2027.
Enmiendas
El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, destacó el rigor que sustenta las cuentas para 2027. “Es el presupuesto más grande de la historia de Santa Cruz, realizado bajo eficiencia y eficacia”, además de que “consolida la normalidad en el funcionamiento del Ayuntamiento, permitiendo cumplir de manera reiterada con los requisitos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento sin necesidad de recurrir a planes de saneamiento o ajustes extraordinarios”.
No obstante, el PSOE arremetió contra el documento económico, al que presentó enmiendas centradas en destinar partidas para movilidad ciudadana en barrios con laderas, más sombras en la ciudad o la rehabilitación de instalaciones deportivas; mientras que Vox defendió una enmienda general al considerar que el equipo de gobierno “aumentan el gasto y solicita nuevos préstamos mientras muchas de las obras que promete cada año siguen sin ejecutarse”. Del total de enmiendas solo se aceptaron dos.
La socialista, Patricia Hernández, señaló que “no son los presupuestos que necesita Santa Cruz, sino los que ustedes necesitan para ganar las elecciones con el señor Bermúdez al mando por quinta vez”, aparte de denunciar que en las nuevas cuentas se destinan tres millones de euros a publicidad y redes sociales “para hacerse promoción”, mientras que para los verdaderos problemas de la ciudadanía, como la vivienda, “este área se lleva 500.000 euros de los 388 millones, y de éstos solo 75.000 son de fondos propios”.
El pulso electoral entre Hernández y Bermúdez centra el debate
El pleno extraordinario celebrado ayer el Ayuntamiento capitalino para aprobar inicialmente las cuentas para 2027 se transformó en un cruce de acusaciones entre la socialista, Patricia Hernández, y el alcalde, José Manuel Bermúdez, donde la primera aprovechó para recriminar al regidor por “su incapacidad para rendir cuentas respecto a obras prometidas años atrás y que vuelven a incluirse en este presupuesto, como la iglesia de San Gerardo, Pisaca, el Palmetum o el perenne teleférico”.
El regidor replicó que “es curioso que le preocupe que me presente a las elecciones, cuando el PSOE tiene más ejemplos evidentes de alcaldes que llevan años ejerciendo el gobierno de sus municipios en esta isla”. Además, contestó a las acusaciones de que se destinará poco dinero a viviendas, cuando “somos el Ayuntamiento de la isla que ejecuta el 50% de las obras de nuevas viviendas. Mientras, Pedro Sánchez prometió en 2023 que realizaría 300 viviendas sociales en Santa Cruz, de las que no hemos visto ni una porque no hay ni un expediente”.
Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Pérez, también defendió las nuevas cuentas municipales para 2027 e hizo alusión al aumento del capítulo I (personal) que llevará aparejado el presupuesto debido “al cumplimiento del decreto estatal para incrementar el salario de los funcionarios. No obstante, el resto del dinero tendrá como foco las personas y una ciudad que avanza hacia su futuro”: