Roba un móvil a cabezazos en Canarias y acaba en prisión: ya es la quinta vez le detienen en 2026

Un hombre con numerosos antecedentes delictivos ha sido detenido por quinta vez en lo que va de año en Arrecife de Lanzarote, en esta ocasión acusado de robar el móvil a un viandante al que hirió a cabezazos y trató de apuñalar aunque solo llegó a romperle el pantalón a fin de quitarle el dispositivo, según ha informado este viernes la Policía Nacional.
Los hechos, constitutivos de delitos de lesiones y de robo con violencia, tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando el presunto autor habría abordado a otro varón con la intención de apoderarse de su teléfono móvil en la capital lanzaroteña, se relata en un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
La cual destaca que, durante el asalto, el detenido presuntamente agredió a la víctima mediante varios cabezazos, causándole lesiones en el rostro y una fractura nasal, para luego intentar agredirle con un arma blanca en el muslo, logrando la víctima evitar que le alcanzara directamente, aunque llegó a desgarrarle el pantalón.
Tras la agresión, el presunto autor consiguió finalmente apoderarse del teléfono móvil y abandonar el lugar, añade, precisando además que, debido a las lesiones sufridas, la víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios.
La investigación para esclarecer los hechos condujo a identificar a su presunto autor, quien era conocido en la localidad y contaba con numerosos antecedentes policiales y había sido arrestado previamente ya en cuatro ocasiones durante el presente año, por delitos contra las personas y contra el patrimonio, señalan desde la Jefatura Superior.
Una vez localizado, el hombre fue detenido y, tras pasar por una rueda de reconocimiento y una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión, concluye su escrito.