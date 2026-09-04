Domínguez admite que Asián sigue una directriz de su partido al no ir a la reunión del CPFF

El vicepresidente del Gobierno canario y líder regional del PP, Manuel Domínguez, reiteró ayer que su Ejecutivo respalda hoy el proyecto de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pese a albergar “claras dudas” de que realmente vaya a beneficiar a Canarias. Desde ese planteamiento, justificó la circunstancia de que, pese a que se vote a favor de la iniciativa de Pedro Sánchez, la comunidad autónoma esté representada este viernes por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria, en sustitución de la titular de Hacienda, Matilde Asián, que se niega a asistir siguiendo una “directriz” de su partido: “He dicho que el presidente del Gobierno de Canarias tiene mi respaldo, pero, ante un Gobierno tramposo, mentiroso, no podemos estar representados los que no queremos eso”.
En declaraciones a los periodistas durante un acto de entrega de perros de asistencia a personas con discapacidades, Manuel Domínguez profirió que “la postura ha sido clara” y que “el Gobierno de Canarias va a plantear un apoyo a esa situación en el Consejo para que luego sea debatida” en el Congreso de los Diputados. “¡Veremos lo que sucede!”, comentó antes de decir que habrá que comprobar si el dinero que el proyecto apunta que se destinará a las Islas llega finalmente. “Es cierto que yo tengo mi claras dudas ante un Gobierno que todo lo que se ha planteado con dificultad ha sido incapaz de llevar a cabo”, indicó.
El Gobierno expone en el CPFF su propuesta de reforma de financiación autonómica, que cuenta con el rechazo de las comunidades del PP y las dos regiones socialistas del régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesitará a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros. Arcadi España las ha convocado para someter a votación su plan de financiación autonómica, aunque el PP, Castilla-La Mancha y Asturias han avanzado su rechazo a este plan por estar previamente negociado de manera bilateral con ERC. Este es el argumento principal que esgrimen la mayoría de las comunidades para justificar su voto en contra, después de que Hacienda les remitiera hace unas semanas el borrador de su propuesta para reformar el sistema de financiación. El Ministerio de Hacienda lamenta que la Comunidad de Madrid haya anunciado que no acudirá y considera “irresponsable” su llamamiento a las demás.
Previsiblemente, Cataluña y Canarias permitirán al Gobierno que el plan que inició María Jesús Montero pueda llevarse al Consejo de Ministros. El Ejecutivo de Salvador Illa ha salido en varias ocasiones en defensa de este modelo de financiación autonómica tras el pacto con ERC: asevera que no va contra nadie y que puede favorecer a todas las comunidades autónomas. Canarias condiciona su voto favorable al cumplimento del acuerdo alcanzado en julio con Arcadi España, que, entre otros aspectos, deja al margen del sistema los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y reportaría unos 1.337 millones de euros adicionales.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) plantea que la ordinalidad no limite el principio de solidaridad territorial para lograr un mayor consenso en la referida reforma de la financiación autonómica. En concreto, Gestha cree que Arcadi España deberá acreditar que la ordinalidad no limita la solidaridad interterritorial para su encaje constitucional. Bajo su punto de vista, la ordinalidad beneficiará a los territorios con mayor recaudación (Madrid, Baleares y Cataluña), por lo que habría de mantenerse la solidaridad con las comunidades receptoras netas, como Extremadura, Canarias y Asturias.