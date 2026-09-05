El Isla Calavera calienta motores con cuatro clásicos del cine fantástico

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera presenta este mes una programación especial que llevará a la gran pantalla cuatro clásicos inolvidables del fantástico en Multicines Tenerife como antesala a la celebración de su décima edición del 6 al 15 de noviembre: Big Fish (2003), Desafío total (1990), Dentro del Laberinto (1986) y Suspiria (1977).
La propuesta, desarrollada en colaboración con Wilder Cinema, reúne títulos esenciales de Tim Burton, Paul Verhoeven, Jim Henson y Dario Argento, cuatro autores fundamentales que han explorado, desde perspectivas muy diferentes, los territorios de la fantasía, la ciencia ficción y el terror.
Con este ciclo, Isla Calavera invita al público a reencontrarse con películas que forman parte de la memoria cinematográfica colectiva y que continúan sorprendiendo por su imaginación visual, su personalidad artística y su capacidad para generar conversación décadas después de su estreno. Además, los asistentes podrán conocer en primicia novedades relacionadas con la décima entrega del festival.
Cuatro viajes al lado fantástico del cine
La programación comenzará el viernes 11 de septiembre, con Big Fish, la emotiva fábula de Tim Burton sobre la memoria, la familia y el poder de las historias. La película, protagonizada por Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange y Helena Bonham Carter, combina drama, fantasía y aventura en uno de los títulos más queridos del director. Como todas las sesiones del ciclo, la proyección será en versión original con subtítulos en español y dará comienzo a las 19:00 horas.
El viernes 18 de septiembre llegará el turno de Desafío total, la explosiva incursión de Paul Verhoeven en la ciencia ficción. Basada en el relato corto de Philip K. Dick, Arnold Schwarzenegger interpreta a Doug Quaid, un hombre atrapado entre los recuerdos implantados, las conspiraciones y una realidad que parece desmoronarse.
El jueves 24 de septiembre, el público podrá volver a atravesar Dentro del Laberinto, la obra de culto dirigida por Jim Henson y protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly. Fantasía, criaturas, marionetas y música se dan la mano en una aventura visualmente única que sigue conquistando a nuevas generaciones.
El ciclo concluirá el viernes 2 de octubre con Suspiria, la obra maestra del terror de Dario Argento. El color rojo, la música de Goblin y una atmósfera de pesadilla convierten esta historia ambientada en una exclusiva academia de danza en una experiencia cinematográfica irrepetible.
Las entradas para las sesiones se encuentran disponibles en la taquilla y en la web de Multicines Tenerife, sede oficial de las proyecciones del festival.
Una cita imprescindible para los amantes del fantástico
Este ciclo servirá como aperitivo de la décima edición del Festival Isla Calavera, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre de 2026. Nacido en 2017, el certamen se ha consolidado como uno de los encuentros de cine fantástico más relevantes de nuestro país y forma parte de la Méliès International Festivals Federation, red internacional especializada en cine fantástico.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. Cuenta también con el apoyo como patrocinadores del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.