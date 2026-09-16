Fred. Olsen Express estrena tarifa para viajar y volver en el día

Fred. Olsen estrena la tarifa Día Express, orientada al target laboral, escapadas de ocio y personas que necesitan desplazarse entre islas por motivos médicos, administrativos o de otro tipo y regresar en el mismo día. La nueva propuesta ofrece billetes de ida y vuelta en la misma jornada a precios aún más asequibles, en cualquiera de las rutas interinsulares, de lunes a domingo.
La naviera pone en marcha esta medida con el objetivo de aliviar el bolsillo de quienes viajan por necesidad o para disfrutar de otros rincones del archipiélago.
El director de flota de la naviera, Juan Ignacio Liaño, afirma que esta propuesta es un reflejo de la capacidad de adaptación de la compañía a las demandas de sus clientes. “Con esta opción, el billete de ida y vuelta en la misma jornada para residentes canarios está disponible desde 13,45 euros, y desde 30,89 euros si se incluye vehículo, lo que representa hasta un 40% de ahorro frente a otras tarifas”, explica.
La tarifa Día Express nace como una alternativa cómoda, eficaz y flexible para todos esos desplazamientos que precisan viajar y regresar en un solo día. Además de resultar práctica y adaptarse las necesidades de los pasajeros, incorpora la posibilidad de viajar con vehículo a bordo, otorgando mayor autonomía en su movilidad a los usuarios una vez que llegan al destino.
Para quienes viajan a pie, está el servicio de Ferry Bus, que facilita las conexiones urbanas por tierra. Otra de las ventajas es que da respuesta a posibles cambios de última hora, permitiendo modificaciones de fecha y hora en ambos trayectos en función de la disponibilidad.
En su propuesta, la naviera también busca fomentar los desplazamientos compartidos, ofreciendo a familias o grupos de amigos un menor precio por un mayor número de pasajeros.
De esta forma, Fred. Olsen Express promueve la competitividad y la dinamización socioeconómica del archipiélago, ya que también fomenta el turismo local, y reafirma, tras más de medio siglo de historia, su compromiso de seguir navegando junto a las necesidades de la sociedad canaria.