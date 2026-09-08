Cinco heridos, dos de ellos menores, en el vuelco de un coche que se salió de la vía en Tenerife

Cinco personas, entre ellas dos menores de cuatro y ocho años, han resultado heridas en la madrugada de este martes al salirse de la vía y volcar el coche en el que viajaban por la carretera TF-65, en el municipio de San Miguel de Abona, en la Isla de Tenerife.
El accidente se produjo en torno a las 00:10 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió la alerta por la salida de vía del vehículo. Los ocupantes del coche pudieron salir por sus propios medios del interior del habitáculo antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, tres ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y patrullas de la Guardia Civil, que se encargaron de regular la circulación e instruir el atestado correspondiente.
Diagnóstico y traslado de los afectados
El personal sanitario del SUC valoró y asistió a los cinco integrantes del vehículo en el lugar del accidente antes de efectuar su traslado a centros sanitarios del sur de la Isla.
Entre los heridos se encuentra una mujer de 36 años que presentaba traumatismos en las extremidades inferiores de carácter moderado, por lo que fue evacuada en ambulancia al Hospital del Sur. En este mismo centro hospitalario ingresaron un hombre de 35 años con traumatismos faciales leves y una menor de ocho años con una herida abierta leve en una pierna.
Por su parte, la otra menor de cuatro años, atendida por traumatismos leves en la cara, y una mujer de 30 años, con lesiones leves en una extremidad superior, fueron derivadas en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife procedieron a asegurar el turismo, que había quedado completamente volcado en la calzada, para evitar posibles riesgos añadidos en la vía.
Los agentes de la Guardia Civil mantuvieron la seguridad del tráfico en la carretera TF-65 durante la intervención de los recursos de emergencia e iniciaron las diligencias habituales para esclarecer las causas de la salida de vía.