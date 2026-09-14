Alerta en Gran Canaria: un incendio con “alto potencial” moviliza a los equipos de extinción

Un incendio próximo a Cazadores, en Telde, Gran Canaria, ha movilizado este lunes a los medios de extinción del Cabildo. La institución insular ha advertido de que el fuego presenta “alto potencial” y ha pedido “máxima precaución” ante las condiciones climatológicas.
El incendio se produce el mismo día en que el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las Islas occidentales y parte de Gran Canaria. La medida entra en vigor a partir de las 13.00 horas de este lunes, 14 de septiembre de 2026.
Según la información difundida por el Cabildo de Gran Canaria, sus medios de extinción ya se encuentran trabajando en la zona próxima a Cazadores.
Gran Canaria, en alerta por riesgo de incendios forestales
La declaración del Gobierno de Canarias establece la situación de alerta en Gran Canaria por encima de los 400 metros de altitud.
El resto de la Isla permanece en situación de prealerta, de acuerdo con la declaración INFOCA vigente desde el 1 de junio de 2026.
La alerta también comprende El Hierro, La Gomera, la vertiente oeste de La Palma y las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife.
La Dirección General de Emergencias adopta esta medida teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).
Temperaturas altas, baja humedad y calima
El aviso señala que se esperan temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento de intensidad floja a moderada, unas condiciones que pueden aumentar la disponibilidad del combustible vegetal y el potencial de propagación del fuego.
En las medianías de las vertientes sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera se podrán alcanzar o superar los 34 grados, según la declaración.
También se prevé presencia de calima en todas las Islas y valores de humedad relativa inferiores al 30% en amplias zonas de medianías y cumbres.
La Dirección General de Emergencias mantendrá un seguimiento de la situación y podrá revisar la declaración en función de las próximas actualizaciones meteorológicas.
Mientras tanto, el Cabildo de Gran Canaria insiste en extremar las precauciones ante el incendio declarado próximo a Cazadores y confirma que sus medios de extinción ya trabajan sobre el terreno.
RECOMENDACIONES A LOS VECINOS MÁS CERCANOS
Por su parte, el Ayuntamiento de Telde ha recomendado a los vecinos de los núcleos poblacionales cercanos (como Cazadores, La Breña y zonas altas) cerrar puertas y ventanas si ven que el humo se desplaza hacia sus viviendas.
Asimismo, ha pedido a la población no desplazarse hacia Cazadores ni utilizar las carreteras de la cumbre conectadas (GC-130 y GC-120) para facilitar el paso exclusivo de los retenes de bomberos y de los cuerpos de seguridad.