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Estabilizado el incendio de “alto potencial” en Gran Canaria tras desalojar viviendas

El MITECO refuerza el operativo con helicópteros y brigadas, mientras la GC-130 y la GC-120 permanecen cerradas al tráfico
Estabilizado el incendio de “alto potencial” en Gran Canaria tras desalojar viviendas
Medios aéreos intervienen en el incendio forestal declarado en la zona de Cazadores, en Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria
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El Cabildo de Gran Canaria ha dado por estabilizado a las 17.00 horas de este lunes el incendio forestal declarado en Cazadores, en el municipio de Telde, después de varias horas de trabajo de los equipos de extinción. El fuego afecta por el momento a unas tres hectáreas y ha obligado a desalojar preventivamente tres viviendas.

La evolución de las llamas es favorable, según ha informado la Corporación insular. En las labores de extinción han trabajado unos 60 efectivos y cinco helicópteros, que consiguieron frenar el avance de un fuego que inicialmente fue considerado de “alto potencial”.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) informó durante la tarde del despliegue de dos helicópteros MIKE en Valsequillo para apoyar las labores de extinción.

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El incendio no ha causado daños personales, en animales ni en bienes materiales, según la última actualización del Cabildo.

Estabilizado en pocas horas

El fuego comenzó alrededor de las 12.43 horas en la zona de Cazadores y, durante sus primeras horas de evolución, preocupó por las condiciones meteorológicas y las características del terreno.

El Cabildo llegó a calificarlo de incendio “aparatoso” y con “alto potencial”, debido principalmente al viento de componente sur, que empujaba las llamas y elevaba el riesgo de que alcanzaran el fondo del barranco. Ese escenario podía abrir vías de propagación hacia la zona de cumbre de Gran Canaria.

Sin embargo, la rápida intervención del dispositivo permitió contener el avance del fuego y mejorar progresivamente las perspectivas hasta que el Cabildo ha podido declararlo estabilizado a las 17.00 horas.

Los trabajos continúan sobre el terreno para controlar completamente la zona afectada y evitar posibles reproducciones.

Tres viviendas desalojadas

Durante la emergencia fue necesario desalojar tres viviendas cercanas al incendio, aunque la última información oficial confirma que no se han registrado daños personales ni materiales.

El Ayuntamiento de Telde ha pedido a los residentes de Cazadores, El Moreno y La Solana que continúen extremando las precauciones.

Entre las recomendaciones figura mantener cerradas puertas y ventanas en caso de que el humo se desplace hacia las viviendas.

Cortadas la GC-130 y la GC-120

El Ayuntamiento también ha pedido evitar los desplazamientos hacia Cazadores y no utilizar las carreteras de la cumbre conectadas con la zona.

La GC-130 y la GC-120 permanecen restringidas al tráfico para facilitar el acceso de los retenes de bomberos y de los cuerpos de seguridad que participan en el operativo.

El incendio queda así estabilizado unas cuatro horas después de declararse, tras afectar aproximadamente a tres hectáreas y movilizar un amplio dispositivo terrestre y aéreo.

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