Incendio en una vivienda en Arafo de madrugada: sus ocupantes logran salir

Bomberos de Tenerife extinguieron este domingo un incendio declarado en una casa terrera de Arafo, después de que sus ocupantes abandonaran la vivienda antes de la llegada de los equipos de emergencia.
El aviso se recibió sobre las 5.30 horas. El propietario alertó de que desconocía de dónde procedía el fuego y comunicó que las personas que se encontraban en el inmueble ya habían salido.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de Güímar y Santa Cruz de Tenerife, además de Bomberos Voluntarios de Güímar.
También estuvieron presentes la Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC). El material facilitado por Bomberos de Tenerife no precisa el origen del incendio ni informa de heridos.
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